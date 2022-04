"Se puso a llorar": 5 declaraciones claves del taxista que dejó a Debanhi en la carretera

Juan David Cuéllar, el taxista que pasó a recoger a Debanhi Escobar aquel viernes 9 de abril al salir de la quinta en donde se desarrollaba la fiesta en la que se le vio por última vez, rompió el silencio y decidió dar su versión de lo ocurrido aquella madrugada del 9 de abril, fecha en la que la joven de 18 años desaparició.

El conductor del taxi de aplicación ofreció una entrevista en el noticiario "INFO7" en donde narró lo que presenció la noche que trasladó a Debanhi Escobar. Cuellar declaró que había decidido dar la cara luego de que el padre de Debanhi, Mario Escobar, lo acusara de manera pública de haber intentado acosar a su hija mientras se trasladaba en el taxi.

Cuellar descartó estas acusaciones y negó haber acosado a Debanhi, además reveló tener un presunto audio en el cual se puede escuchar la voz de la joven minutos antes de desaparecer, sin embargo, declaró que no entendió de qué hablaba ya que se encontraba en aparente estado inconveniente. Una vez que la joven se bajó de la unidad, Cuellar declaró que decidió informar a las amigas de sobre lo que ocurría son su compañera.

5 revelaciones del taxista que dejó a Debanhi en la carretera

El conductor, quien fue la última persona que vio con vida a Debanhi, al menos hasta el día de su desaparición, reveló detalles de lo que escuchó decir a Debanhi Escobar aquella madrugada antes que ella le pidiera dejarla en medio de la carretera, a solo unos metros del lugar en donde había pasado por ella.

1) Al momento en que llegó a la quinta para recoger a Debanhi Escobar, Juan David Cuéllar declaró que sus amigas la subieron a Debanhi al auto mientras que ellas se fueron en otro vehículo: “Debanhi me dice que avance mientras las amigas me están hablando, al momento de que yo empiezo mi recorrido me dicen que me espere, (ellas) pasan en otro carro", explicó.

2) Además el taxista aseguró que la joven le comentó que sus amigas no la habían querido llevar a su casa: “Debanhi me dice que avance, yo me espero y en eso pasan las amigas junto con otros chavos... Lo que me comentó ella es de que eran malas amigas porque no la habían querido llevar”, relató.

3) Una vez hecho este comentario Debanhi se puso a llorar y enseguida le solicitó un cable para cargar su celular, aseguró el taxista, momento en el que le pidió que detuviera la marcha del taxi. "Después de eso me pide un cable para cargar el celular, ella se pasa al asiento de adelante (...) Me dice que me detenga y me detengo y me dice que la bajara ahí pero le dije que no la podía bajar" en ese punto, explicó Cuellar.

4) El conductor del taxi aseguró que al percatarse del inusual comportamiento de la joven, decidió contactar a un compañero del trabajo para contarle la situación que estaba pasando, momento en el que le envió un audio que grabó y en el que se escucha presuntamente la voz de la joven. “Mis papás merecen la verdad, la verdad... ¿Cuál verdad? Merecen la verdad?”, se escucha decir en el mensaje de voz.

5) Cuellar declaró que Debanhi se había mostrado un tanto agresiva antes de descender del taxi, por lo que decidió informarles a las amigas de la joven sobre el estado en el que se encontraba: "Se bajó, ya no quiso que la llevara y me empezó a manotear, entonces la dejé que se bajara. Te aviso para que vengan por ella porque estaba muy agresiva", explicó, al mencionar que dio aviso a sus amistades sobre lo que acababa de suceder.

El chofer del taxi aseguró que pudo percatarse que la joven de 18 años “no se encontraba en sus cinco sentidos" durante el tiempo que permaneció a bordo de la unidad. Es importante señalar que hasta el momento no se ha podido corroborar de forma oficial si estos audios presentados son reales.

