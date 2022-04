Legarreta y Montijo defienden a Sofía Castro a pesar de los dichos de Shanik Berman| VIDEO

Las conductoras estelares del matutino estrella de Televisa, “Hoy”, cerraron filas en torno a la hija de la actriz Angélica Rivera, la joven Sofía Castro, luego de las desafortunadas declaraciones que hizo la actriz de telenovelas, Cynthia Klitbo respecto a la vida privada de la exprimera dama de México.

En uno de los espacios de entretenimiento del programa, le tocó el turno a Shanik Berman de interactuar junto con Galilea, Andrea y el conductor Paul Stanley, quien ya se ve más recuperado luego de pasar algunos días en el hospital por una infección estomacal.

La polémica se encendió porque se comentaron las recientes declaraciones de la joven Castro, quien defendió a su mamá luego de las declaraciones de Klitbo que hacían énfasis de la relación de la protagonista de “La Dueña” y el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

Al respecto, la joven Sofía indicó que no le gustaron las declaraciones de Klitbo sobre la vida privada de su madre y el exmandatario.

"A mí la verdad me molestó un poco esta entrevista porque nadie tiene por qué hablar... No es que me molestara, simplemente se me hizo un poco fuera de lugar", comentó Castro durante una entrevista para Venga la Alegría de Tv Azteca.