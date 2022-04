El galán de telenovelas que protagonizó un escandaloso triángulo amoroso y ahora el público lo odia

Uno de los galanes más cotizados de inicios de los dos mil en nuestro país, fue sin duda, Gabriel Soto, famoso cantante que se dio a conocer mediáticamente gracias a su participación en el grupo Kairo, donde compartía escenario con otros famosos como Roberto Assad y Paulo César Quevedo y reemplazando a otro famoso, Eduardo Verastegui.

La boy band de los años noventa, le dio la oportunidad a Soto de destacar en otros ámbitos como el modelaje y la actuación en telenovelas, en cuanto a la música, mejor pasamos de largo, no es precisamente su fuerte.

Ese acercamiento con la actuación en papeles regularmente como galán de las mismas, le abrió la oportunidad de conocer a su exesposa y madre de sus dos hijas, la hermosa Geraldine Bazán, quien también es una destacada actriz y modelo de distintas marcas publicitarias.

La relación entre Geraldine y Gabriel se mantuvo como un sueño hecho realidad por la aparente estabilidad emocional y amorosa que tenían, sin embargo, cuando todo parecía color de rosa, apareció en la ecuación la ucraniana Irina Baeva.

Geraldine y Gabriel se casaron en el 2016, justo en ese año compartió set de grabación con Irina en la telenovela Vino el amor, junto con Kimberly Dos Ramos, en aquel entonces se especuló que la relación entre Soto y Baeva iba más allá de lo estrictamente profesional, sin embargo, no se hizo mayor escándalo ya que vivía un tórrido romance con Geraldine o al menos eso parecía.

Se gana el repudio

De hecho, el propio Soto admitió que cuando trabajaron juntos no eran más que amigos, ya que él estaba enamorado de Geraldine, sin embargo, luego de un matrimonio fallido plagado de problemas, la pareja se separó en 2018 y es ahí donde entró la ucraniana a la vida no sólo de Gabriel, sino a la de su familia que había hecho con Bazán.

La propia Geraldine señaló que durante su matrimonio con Soto, este le había fallado al involucrarse con Irina cuando aún estaban casados, por lo que desde entonces, la actriz no ha perdonado esa traición y no se lleva nada bien con su ex marido.

Mientras que de lado de Soto, él ha mencionado que el amor con Irina surgió cuando ya había quebrado su relación con Geraldine, lo que definitivamente cerró toda posibilidad de encuentro con su exesposa, a pesar de que ama a sus hijas, con Bazán no lleva la relación más cordial y desde luego que los fans y seguidores de Geraldine no le perdonan su actitud.

