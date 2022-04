Anette Michel vs Ingrid Coronado: Éste es el origen de la rivalidad entre las conductoras | VIDEO

Dentro de las filas de la televisara del Ajusco han surgido múltiples valores que cautivaron la pupila de los televidentes. Una de ellos fue sin duda Anette Michel, quien comenzó como modelo y llegó a ser actriz y conductora de varios proyectos que alcanzaron altos ratings.

Uno de los programas que condujo fue "Tempranito", el cual tuvo un éxito arrollador pues compartió el foro con Alan Tacher y Daniel Bisogno; sin embargo, entró en una rivalidad innecesaria con Ingrid Coronado, cuando fue invitada a formar parte del matutino.

La exGaribaldi comenzó con una sección pequeña, pero con el paso del tiempo logró convencer a todos de que merecía una silla dentro del espacio misceláneo para entretener a su público.

Nace la rivalidad entre Anette Michel e Ingrid Coronado

Durante un interesante reportaje hecho por el programa Historias Engarzadas, conducido por Mónica Garza, se expuso la vida artística de la tapatía, quien reveló cosas muy fuertes de su vida personal, como cuando murió su padre siendo ella una niña y años después trabajando como cajera para ayudar a los gastos de su casa.

Cuando Ingrid Coronado llegó a Tempranito, Anette Michelle le dio la bienvenida y hasta le llamó "comadre", para que se formara un vínculo entre ambas; mencionó que tuvieron una "muy buena relación" cuando trabajaron juntos. Sin embargo, sólo tuvieron una buena relación mas no una amistad.

Los problemas entre ambas comenzaron cuando Coronado se relacionó sentimentalmente con Samuel Tacher, quien no tenía mucho de haber roto su relación con la actriz Silvia Navarro, amiga de Anette Michel.

No obstante, cuando Ingrid y Samuel rompieron, la conductora intentó comunicarse con ella, pero ya era tarde, había decidido dejar de hablarle. Anette dijo que nunca supo lo que pasó, pero que quiere mucho a Ingrid Coronado.

"No sé que le hice, no sé en qué le fallé, porque yo siempre hablo de mis errores. Ella a mi, no me hizo nada. Ella a mi, no me falló. Simple y sencillamente algo pasó, justamente cuando ella tiene esta relación. Entonces dije 'no, si ella no me quiere, pues yo mejor me alejo y la dejo en paz'", reveló.

