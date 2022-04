Daniel Bisogno reveló la vez que Anette Michel 'desgreñó' y corrió a Ingrid Coronado de su casa | VIDEO

A lo largo de los años, las personas evolucionan, dejan de ver a viejos amigos y comienzan a frecuentar a otro tipo de gente, pero en el caso de los famosos, siempre llama la atención que dos personajes se dejen de hablar, pues esto puede ser un indicio de que las cosas no terminaron bien.

Prueba de ello es la presunta enemistad que existe o existió entre Anette Michel e Ingrid Coronado, quienes luego de ser conductoras de un mismo programa y hacerse íntimas amigas, terminaron por no hablarse en los pasillos de la televisora que les abrió las puertas al mundo del espectáculo.

'Tempranito' fue el programa que unió las vidas de las hermosas conductoras, quienes poco a poco desarrollaron un vínculo cercano a pesar de que la prensa comenzó a rumorar que desde entonces persistían las envidias entre ellas.

Al respecto, Daniel Bisogno, quien también compartía créditos con ellas, señaló para un programa especial de 'Historias Engarzadas' que Anette Michel nunca hizo malos comentarios de Ingrid Coronado, aunque no dijo lo mismo de la exintegrante de 'Garibaldi'.

"Anette Michel es una mujer que no tiene problemas de celos, de envidias, es totalmente transparente y no tiene broncas con nadie. Ingrid también es muy linda, pero a ella sí le cuesta mucho... Ingrid hasta el momento no ha podido trabajar con ninguna mujer; no hay una mujer con la que haya trabajado con la que no se haya peleado", expuso Bisogno.