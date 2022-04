¿Ivonne Montero creyente de la Santa Muerte? La actriz lleva en su auto una calavera | VIDEO

Ivonne Montero es una de las actrices más bellas y queridas en el medio del espectáculo, aunque no por ello se ha salvado de ser blanco de la polémica como sucedió recientemente cuando se señaló que podría ser creyente de la Santa Muerte por una calavera que llevaba en su automóvil.

La actriz, de 48 años, fue captada durante una entrevista con una calavera en el asiento del copiloto en su vehículo y esto desató diversas teorías sobre ella, destacando aquella en la que algunos internautas señalaron que podría ser devota de la Santa Muerte.

Montero fue cuestionada al respecto durante un encuentro con los medios retomado por “Ventaneando”, mencionó que le gustan mucho las figuras de calaveras y por ello lo lleva en accesorios como sus collares, pero no tiene nada que ver con la figura de culto.

Ivonne Montero asegura no ser devota de la Santa Muerte. Foto: Instagram @ivonnemonteroof

“No tiene nada que ver con la Santa Muerte, no rindo tributo a esta imagen (…) Yo creo en la muerte como un renacimiento de la vida eterna”, dijo la actriz.

Añadió que la calavera con la que fue captada en su vehículo la lleva para que las personas en el exterior piensen que siempre va a acompañada, por lo que pudo haber usado cualquier otro articulo con la finalidad de hacer creer esto a la gente fuera de su auto.

Orgullosa de su hija

La también bailarina aclaró la figura de calavera en su vehículo durante la celebración por el cumpleaños nueve de su hija Antonella de quien dijo estar muy orgullosa, pues la pequeña ha salido adelante pues desde que nació ha luchado contra una cardiopatía congénita que le diagnosticaron.

“Es una guerrera, es como mi maestra, ella me está superando en muchos sentidos, en el tenor de demostrar lo fuerte que es, la misión tan grande que tiene aquí para estar con nosotros; el haber enfermando tan fuerte la muerte en un momento de mucha incertidumbre, de mucha angustia. Verla ahora tan llena de vida, tan llena de ilusión”, dijo.

Sobre la relación de su hija con la familia de su papá, Fabio Melanitto, Ivonne Montero indicó que algunos sí la felicitaron por su cumpleaños, pero no fueron su padre y su abuela quien decidió no reconocerla, detalló la actriz.

“Con la abuelita no, no (…) Ella no la quiso, lamentablemente, porque es muy triste, porque es una extensión de su papá y no reconocer… mesa mucha tristeza, más por ella, porque Antonella está feliz, no le hace falta tampoco, pero si tuviera sería maravilloso que ella tuviera ese afecto de parte de su familia”, añadió.

