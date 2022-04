Ivonne Montero asegura que Aleida Núñez la ofendió con fuerte grosería; la cantante lo niega | VIDEO

Luego de que Aleida Núñez fuera nombrada por tercera ocasión 'Reina del Mariachi', el conflicto entre ella e Ivonne Montero comenzó a gestarse, primero por una supuesta envidia por parte de quien fuera la protagonista de 'La Loba' hacia la actriz de Televisa y después por los continuos dimes y diretes que las vedettes comenzaron a expresar.

Sin embargo, la situación parece haber adquirido niveles críticos, pues de considerarse amigas a solo conocidas, las guapas cantantes pasaron a los insultos verbales, o al menos eso fue lo que sostuvo Ivonne Montero, quien afirmó que Aleida Núñez aprovechó el espectáculo que compartían para insultarla en más de una ocasión.

"La relación (con Aleida Núñez ) está quebrada, se dieron las cosas como se venían construyendo, al final reventó como tenía que reventar (...) Y llegó el momento en el que ella ya me comenzó a decir 'p***' efectivamente en escena y empezó a decir 'es una envidiosa más', o 'envidiosa' y cosas así, y pues no, o sea, lo que menos tengo es envidia", expresó entre risas Ivonne Montero .

Además, aseguró que las actitudes de Aleida Núñez provocaron su despido de la obra 'Amor de Tres', donde según Montero, la intérprete de 'La Cosquillita' fue grosera con todos los participantes del musical.

En este sentido, afirmó que Aleida Núñez en algún momento "se agarró a gritos" con el diseñador de vestuario, quien también puso las coreografías de la puesta en escena.

"Ella (Aleida Núñez) era de que 'si no pasa esto yo no entro a escena', siempre como imponiéndose o siempre como amenazando ¿sabes? Como pues 'si no esto, pues yo no'", expuso Ivonne Montero.