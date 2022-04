Aleida Núñez e Ivonne Montero: por este PROBLEMA dejaron de ser amigas

Aleida Núñez es una de las actrices más queridas del momento, su carisma, belleza y talento la han hecho ser el objeto del deseo de muchas personas, sin embargo, fue justamente su popularidad la que se encargó de distanciarla de a quien ella consideraba una querida amiga: Ivonne Montero.

En diversas ocasiones se pudo captar a ambas bellezas juntas, ya fuera en proyectos artísticos o algunos eventos, pero su relación dio un giro de 180 grados debido a que Aleida Núñez fue seleccionada como la ganadora de un nombramiento que supuestamente, primero había sido ofrecido a Ivonne Montero.

El conflicto comenzó al concluir el primer mes de este 2022, cuando el líder de los Mariachis en México, Chucho López, coronó Aleida Núñez como la Reina del Mariachi 2022. El legendario nombramiento se llevó a cabo en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México, donde tuvo lugar una emotiva fiesta protagonizada por el gremio.

Y aunque esta no fue la primera ocasión en la que Aleida Núñez era galardonada con esta coronación, de acuerdo con Ivonne Montero, era ella quien debía ser reconocida con dicho nombramiento.

Según la vedette, el propio dirigente le había prometido que sería la próxima Reina del Mariachi, por lo cual, resultó sorpresivo que a último momento decidieran coronar a "su amiga" y no a ella. Ante esto, Chucho López salió ante los medios de comunicación para asegurar que Ivonne Montero solo había sido invitada a "ser la madrina", más no la reina del evento.

Al ser la tercera ocasión en la que Aleida Núñez fue distinguida con el título de 'Reina del Mariachi', la también cantante dijo sentirse honrada y agradecida con nombramiento, y aseguró que le resultaba extraño que su "amiga de años" reaccionara de ese modo.

SIGUE LEYENDO: “No somos amigas”: Ivonne Montero 'le echa sal a la herida' de Aleida Núñez | VIDEO

En un primer momento, Ivonne Montero señaló que no le molestaba que la corona le fuera entregada a su amiga y compañera de trabajo, sino que la acción que la incomodaba era el hecho de que le hubieran hecho una promesa que al final no fue realizada y para la cual, ya estaba hasta preparando su vestuario.

“Somos amigas de antaño, estudiamos juntas en el CEA, y no hay ningún problema, que bueno que ella (Aleida) estuvo ahí y que recibió la distinción, pero por supuesto que me molestó, no la acción de que le hayan entregado el reconocimiento a ella, sino la acción de entregárselo a otra persona que no era yo, pero con ella no hay ningún roce, somos compañeras de trabajo”, expuso Montero en una entrevista.