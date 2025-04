Activistas piden castigar a la persona que habría agredido a los mapaches de playa Miramar

Un grupo de activistas y protectores de animales se manifestó en la zona centro de Ciudad Madero para exigir a las autoridades ambientales y federales que se aplique un castigo ejemplar contra el hombre que arrojó un líquido a los mapaches que habitan en las escolleras del máximo paseo turístico de la zona sur de Tamaulipas.

Con lonas y cartulinas en mano, los manifestantes demandaron justicia por los hechos ocurridos hace más de dos semanas, cuando turistas captaron en video a un sujeto arrojando un líquido —hasta ahora no identificado— a los animales que suelen habitar en este punto de la entidad.

Días después, se reportó que varios de estos animales comenzaron a presentar problemas en los ojos, lo que hace sospechar a los activistas que fueron directamente afectados por esta agresión.

Exigen parar la violencia en contra de estos animales. FOTO: Carlos Juárez.

Piden detener al hombre que arrojó líquido a los mapaches de playa Miramar

Patricia Bautista Lagos, reconocida activista local, denunció la falta de acciones por parte de las autoridades y urgió a que se aplique la ley contra el maltrato animal.

“Es momento de actuar. Las leyes existen, pero no se aplican. Queremos resultados del área de bienestar animal, queremos un plan. Recurso hay para poder accionar”, sostuvo.

De acuerdo con una revisión que realizaron las autoridades dentro de playa Miramar, no se encontraron a los mapaches que habrían sido agredidos por el hombre. No obstante, se prometió continuar con las investigaciones en torno al suceso.

El hombre dijo que no usó ningún corrosivo contra los animales. FOTO: Archivo.

El hombre que arrojó líquido a los mapaches dijo que era jabón

Héctor Marín Rodríguez, secretario del Ayuntamiento, aseguró que el hombre que fue captado en video mientras arrojaba líquido a los animales se presentó ante las autoridades para brindar su declaración en torno a los hechos. De acuerdo con el hombre, no arrojó ningún corrosivo sobre estos mamíferos.

Según el testimonio, lo que habría colocado en la botella con la que roció a estos seres sintientes era agua y jabón. Su intención, dijo, fue que tanto él como su esposa pudieran tener un recorrido tranquilo a través del lugar.

La zona es conocida como uno de los puntos con mayor presencia de estos animales. Tan acostumbrados están a los seres humanos, que muchos se acercan con la intención de obtener alimentos. Algunos inclusive toman toda clase de objetos o despojan a la gente de su comida.

No obstante, la especie está protegida dentro de la ley, por medio de la prohibición al maltrato animal, la cual está delimitada en el Código Penal de Tamaulipas. Los castigos en contra de quien viole este mandato pueden ser de hasta dos años en caso de que la agresión no sea letal y una multa de hasta más de 56 mil pesos en caso de que deje lesiones graves. Las autoridades no han localizado a estos animales que presuntamente quedaron ciegos. FOTO: Carlos Juárez.

Piden parar las carretas jaladas por caballos en Tamaulipas

Durante la protesta, también se pronunciaron contra el uso de equinos para jalar carretas dedicadas a la recolección de desechos, una práctica que sigue presente en algunas zonas del municipio.

“No más maltrato animal, que se aplique la ley”, fue el clamor constante de las manifestantes, que piden un verdadero compromiso de las autoridades para garantizar el bienestar de los animales en la zona.

Por parte del gobierno de Ciudad Madero, donde se ubican las escolleras, el secretario del ayuntamiento, Héctor Marín, declaró que las demandas de las ambientalistas serán escuchadas, aunque también recordó que el tema de los mapaches se encuentra en manos de la PROFEPA.