Mujer justifica que haya invadido casa en Sonora: "Le limpiamos la casa" | VIDEO

Una mujer que invadió una casa en Sonora fue increpada por la dueña de la vivienda, a quien incluso acusó de que "no le importaba" su inmueble. El hecho quedó grabado en video y fue difundido en redes sociales, en donde criticaron a la invasora, apenas un día después de que Carlota, una abuela de 74 años, fue vinculada a proceso por el homicidio de dos hombres que se metieron ilegalmente a su propiedad.

Sobre Carlota, su defensa pidió que la adulta mayor llevara su proceso en prisión domiciliario, lo cual no le fue concedido por el juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, en donde se encuentra interna, junto a sus hijos, Mariana de 51 años, y a Eduardo, de 34 años, por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

Mujer se atrinchera para evitar que invadan su casa

El caso reavivó la problemática que enfrentan varias personas que sufren despojos de sus casas en diferentes partes del país, como en el video mencionado en el que una mujer se encuentra en su casa discutiendo con dos mujeres que la invadieron y justificaban su acción ilegal.

La persona que distribuyó el video le pregunta a la dueña de la casa si tiene los documentos que la avalen como la propietaria y ella responde que sí y aunque su casa estaba deshabitada, tenía candado. "Me forzaron esta puerta, sí estaba sola la casa pero tenía candado", señaló.

Por otra parte le preguntan a una de las mujeres que invadió la propiedad, quien asegura que se metieron porque su sobrina tenía necesidad y no sabía a dónde ir, además de que tiene dos niños. "Lleva 10 años que no la habitan, no tenían en donde habitarla y lo hicimos ilegalmente, estoy de acuerdo, le pedí disculpas cuando vino ella, lo que sí le dije es no se va a desocupar ahorita la casa porque tienen que buscar a donde irse", dijo la mujer.

"Le limpiamos la casa, le pintamos, bueno hasta donde se pudo, la señora le dijo que le iba a dar un papel a firmar a mi sobrina donde iba a ser con su consentimiento y quería que le diera copia de una llave, es la dueña la señora, pero nosotros nos metimos pero estamos teniendo un acuerdo yo no la molesté", continuó la mujer que admitió que su sobrina invadió la vivienda.

Y agregó que investigó con los vecinos si podía entrar a la casa. "Esta casa se averiguó antes de entrar, estaba vandalizada, con más de 10 o 15 años estando sola", indicó, sin embargo en redes sociales muchas personas la criticaron por su manera de justificarse ante los hechos ilegales que hizo.

"La manera en que la señora trata de justificar y validar su intento de robo rebasa el cinismo. Me da mucha risa cuando dice que la casa estaba habitada por malvivientes y por eso se la adueñó. No señora. Los malvivientes son usted y su sobrina", "nada más falta que la señora invadida le tenga que agradecer a los okupas por pintar y arreglar su casa", "la señora de hubiera llevado a su casa a la sobrina si no tenía donde vivir", fueron algunos de los comentarios que el video generó.