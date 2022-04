Aleida Núñez no ha terminado con su novio millonario: "Solo estamos en pausa" | VIDEO

Al parecer la llama de la atracción entre Aleida Núñez y el multimillonario Bubba Saulsbury aún no se extingue, o al menos eso dio a entender la guapa cantante tras confesar que no han terminado su relación del todo.

En entrevista con 'De Primera Mano', Aleida Núñez señaló que no terminó con Bubba Saulsbury por su afición por la cacería, tal y como afirmaron algunos medios, y agregó que ellos quedaron en buenos términos, por lo cual, no se cierran a retomar el vínculo romántico en un futuro.

La exreina de belleza también dio a conocer que la verdadera razón por la cual ella y Bubba se separaron atiende más a cuestiones de distancia y tiempo, ya que ella no está acostumbrada a que las relaciones sean a distancia, pues todos sus amoríos han sido "muy cercanos y de muchos años".

"No es que se haya acabado (la relación), estamos en una pausa porque hablé con él, ahorita yo tengo cinco proyectos en puerta que me estoy volviendo loca realmente con los tiempos, aparte obviamente mi hijo, mi vida personal y él también pues tiene mucho trabajo, entonces no hemos podido coincidir", declaró Aleida Núñez.