Aleida Núñez: 5 FOTOS desde la playa en las que derrocha sensualidad

A lo largo de su carrera artística, Aleida Núñez ha realizado sesiones de fotos en diferentes locaciones, sin embargo, está muy claro que la playa es uno de sus sitios favoritos pues es ahí donde puede mostrar su belleza en todo su esplendor por lo que en esta ocasión nos dimos a la tarea de elegir sus 5 mejores postales desde estos paradisiacos sitios donde la actriz y cantante ha derrochado sensualidad, además, te contaremos algunos aspectos sobre su carrera que posiblemente no sabías.

El nombre completo de la reconocida actriz es Aleida Araceli Núñez Flores, tiene 41 años y es originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, aunque existe muy poca información sobre su infancia y adolescencia, se sabe que la industria del espectáculo no era su primera opción, pues se graduó de la licenciatura en Comunicación por la Universidad del Bajío en León, Guanajuato, ciudad que la vería nacer artísticamente.

Aleida Núñez ha logrado mantener si figura pese al paso del tiempo. Foto: IG:

aleidanunez

Aleida Núñez llegó a los medios gracias a su belleza y carisma, pues luego de triunfar en diferentes certámenes de belleza durante su época universitaria fue considerada para debutar en la televisión local de León como conductora de diferentes espacios, no obstante, luego de unos años decidió mudarse a la Ciudad de México para formarse como actriz en el CEA de Televisa.

Aleida Núñez es una de las mujeres más bellas de la farándula. Foto: IG:

aleidanunez

En sus inicios como actriz, Aleida Núñez comenzó realizando pequeños papeles en las telenovelas, sin embargo, su calidad histriónica y su belleza fueron elementos clave para que consolidara su carrera en poco tiempo. Cabe mencionar que, además de actriz, la tapatía también se ha desempeñado como conductora y ha incursionado en la industria musical como cantante.

Aleida Núñez mantiene su espectacular figura gracias a una rigurosa dieta y extenuantes rutinas de ejercicio. Foto: IG:

aleidanunez

La belleza y la sensualidad siempre han acompañado la carrera de Aleida Núñez por lo que es considerada por muchos como un auténtico sex symbol y prueba de ello es que ha posado para diferentes revistas para caballeros, además, hace apenas unos meses se reafirmó como sex symbol al abrir con éxito su página de contenido exclusivo donde consciente a sus seguidores más fieles con ardientes fotos y videos.

En los últimos años, la carrera de Aleida Núñez había perdido fuerza, sin embargo, su relación con un empresario multimillonario la volvió a poner dentro del ojo público y pese a que al final las cosas no salieron como se esperaban, la actriz aprovechó toda la exposición que tuvo y le dio un gran impulso a su carrera.

Aleida Núñez es toda una celebridad en redes sociales. Foto: IG:

aleidanunez

Actualmente, Aleida Núñez, quien tiene 41 años de edad, atraviesa por uno de los mejores momentos de su carrera pues participa en diferentes proyectos a la vez pues se sabe que tiene participación en teatro, en la telenovela “Corazón Guerrero”, también realiza diferentes presentaciones como cantante y por si fuera poco también está convertida en toda una celebridad en redes sociales donde sus seguidores se cuentan por millones.

Hasta donde se sabe, Aleida Núñez solo ha estado casada en una ocasión, tiene un hijo y actualmente se encuentra soltera y sin ningún tipo de compromiso, no obstante, ha reiterado en diferentes ocasiones que encontrar pareja no es una de sus prioridades, aunque no está cerrada al amor.

Aleida Núñez aprovecha cada oportunidad para presumir su torneada figura. Foto: IG:

aleidanunez

