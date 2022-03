Aleida Núñez enciende la red con atrevido bikini desde un carro: FOTO

Aleida Núñez se convirtió en tema de conversación en las últimas horas debido a que derrochó sensualidad posando con un atrevido bikini desde un carro, por lo que como ya se está haciendo costumbre, la bella actriz y cantante se llevó cientos de halagos y se reafirmó como una de las mujeres más bellas del espectáculo.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la actriz nacida en Lagos de Moreno, Jalisco publico una foto en la que aparece derrochando sensualidad para incentivar a sus seguidores a que se suscriban a su página de contenido exclusivo, el espacio donde consiente a sus admiradores más leales con atrevidas fotografías y videos.

Cabe mencionar que, en esta ocasión, la también cantante no solo se valió de sus encantos para sumar suscriptores en su página de contenido exclusivo pues anunció que todos los que se sumen a su comunidad virtual tendrán la oportunidad de ganarse una cena íntima y exclusiva con ella en un lujoso restaurante de la CDMX, no obstante, solo serán cinco los afortunados.

En cuanto a su outfit, Aleida Núñez presumió sus encantos con un diminuto bikini rosa fosforescente y tenis blancos, además, en esta ocasión optó por realizarse una coleta en el cabello por lo que quedó al descubierto la zona de su espalda. Cabe mencionar que la pose que adoptó enloqueció a sus fans pues apareció recargada en sobre la cajuela de un Porsche de color negro.

“Qué bella”, “Hermosa y sexy”, “Te ves lindísima”, “Toda una diosa”, “Qué chulada de mujer” y “Simplemente perfecta” son algunos de los halagos que se pueden leer en la caja de comentarios de la publicación de Aleida Núñez, la cual, hasta el corte de esta redacción, supera los 66 mil likes.

¿Aleida Núñez confirma soltería?

Durante un reciente encuentro con los medios, Aleida Núñez fue cuestionada acerca de su relación con Bubba Saulsbury, sin embargo, no quiso contestar preguntas referentes al tema, pero dejó ver que su romance con el empresario multimillonario ya habría llegado a su fin y al parecer le mandó una indirecta.

“Creo que los hombres creen cada vez menos en el amor, están menos entregados, como que queriéndose relacionar menos seriamente con las mujeres y como yo no puedo con eso tampoco me puedo involucrar con cualquiera, el día que esté con alguien será porque realmente me valore, me respete, que haya un buen entendimiento, dar y dar”, sentenció la actriz.

Para finalizar el tema, Aleida Núñez señaló que tiene muchos pretendientes actualmente, pero que encontrar pareja no es una de sus prioridades pues prefiere tomarse el tiempo necesario para encontrar a una persona que esté “en su misma frecuencia” y aunque al principio descartó salir con un hombre menor que ella, al final dejó abierta esta posibilidad pues señala que “tienen mucha energía”.

