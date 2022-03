“Se me veía todo”, Aleida Núñez revela cuál fue el momento más bochornoso de su carrera

El pasado fin de semana, Aleida Núñez tuvo un fructífero encuentro con diferentes medios en el que habló de distintos temas que pueden resultar de interés para sus miles de seguidores, sin embargo, lo que más llamó la atención es que la actriz y cantante originaria del estado de Jalisco contó una anécdota que catalogó como el momento más vergonzoso de su carrera, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo.

Esta bochornosa anécdota de Aleida Núñez salió a colación debido a que uno de los reporteros recordó el incidente de Paty Navidad cuando en pleno show se le cayó el panti protector, sin embargo, la actriz señaló que afortunadamente no le había pasado algo así, pero fue aquí donde contó que había pasado algo igual o más vergonzoso de lo que le pasó a la conductora de Music Battles México.

"En la presentación de una novela traía una minifalda y estaba en la pasarela, todo el público abajo y yo iba caminando muy sexy, presentando mi personaje, y yo veía que toda la gente me hacía señas y yo pensaba que me saludaban, y yo lanzando besos como si nada, y resulta que como había ido al baño, la minifalda se me había quedado atorada y entonces literal, entre a la pasarela con la falda arriba y se me veía todo, la vergüenza de mi vida”, señaló Aleida Núñez, quien confesó que en su momento sí la pasó muy mal pero que ahora ya lo pude contar como una divertida anécdota.

¿Manda indirecta para Bubba Saulsbury?

En la misma entrevista, Aleida Núñez fue cuestionada acerca de su situación sentimental y aunque no fue explícita dejó ver que su romance con el empresario multimillonario, Bubba Saulsbury ya llegó habría llegado a su fin, además, todo parece indicar que las cosas no quedaron en buenos términos pues le habría mandado una indirecta por no querer asumir su relación como ella esperaba.

“Hay pretendientes, pero creo que los hombres creen cada vez menos en el amor, están menos entregados, como que queriéndose relacionar menos seriamente con las mujeres y como yo no puedo con eso tampoco me puedo involucrar con cualquiera, el día que esté con alguien será porque realmente me valore, me respete, que haya un buen entendimiento, dar y dar”, sentenció la actriz.

La intérprete de “La Cosquillita” señaló que por ahora encontrar pareja no es un tema de urgencia, pues señaló que quiere buscar a un hombre con el que esté en la misma frecuencia y aunque al principio señaló que no tendría una relación con alguien menor que ella, al final dejó abierta esta posibilidad.

“Sí tengo pretendientes chavitos, se me están lanzando, pero nunca he andado con alguien menor que yo, la verdad se me hace un poquito difícil porque siento que deben de tener como el mismo grado, mi misma frecuencia, aunque no sé, dicen que tienen mucha energía”, finalizó la actriz y cantante.

