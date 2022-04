Aleida Núñez eleva la temperatura con candente rutina desde el gimnasio: VIDEO

Aleida Núñez volvió a ser tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que mostró a través de un video que ni realizando ejercicio pierde su sensualidad pues compartió parte de su extenuante y candente rutina que hace diariamente para conservar su espectacular figura.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la bella actriz y cantante nacida en Lagos de Moreno, Jalisco compartió un breve video con el que paralizó las redes pues en las imágenes que fueron grabadas desde un gimnasio aparece realizando algunas sentadillas en la máquina Smith.

En esta ocasión, la actriz de “Corazón Guerrero” utilizó un conjunto deportivo de animal print y debido a lo entallado de estas prendas se pudieron apreciar de mejor manera todos sus encantos pues en el video, la actriz apareció de espaldas.

Pese a que el video fue compartido a través de historias de Instagram en el perfil oficial de Aleida Núñez, las imágenes no tardaron en llegar a diferentes páginas de fans donde la también modelo recibió cientos de halagos de sus millones de admiradores.

Cabe mencionar que, esta no es la primera vez que Aleida Núñez consiente a sus fans compartiendo algunos videos de sus candentes entrenamientos pues ya se ha hecho recurrente que aproveche sus visitas al gimnasio para mostrar cuáles son los extenuantes ejercicios que realiza para mantener su espectacular figura a los 41 años.

Aleida Núñez no descarta ser “Sugar Mommy”

El romance de Aleida Núñez y Bubba Saulsbury estuvo por varios meses dentro de la conversación en redes sociales pues se decía que el empresario multimillonario era el “Sugar Daddy” de la actriz, sin embargo, ella misma lo negó en diferentes ocasiones, pero en una de sus últimas entrevistas, después de confirmar que ya se encuentra soltera y sin compromisos, dejó ver que no descarta la posibilidad de ser “Sugar Mommy” pues confesó que tiene muchos pretendientes mucho menores que ella.

“Sí tengo pretendientes chavitos, se me están lanzando, pero nunca he andado con alguien menor que yo, la verdad se me hace un poquito difícil porque siento que deben de tener como el mismo grado, mi misma frecuencia, aunque no sé, dicen que tienen mucha energía”, sentenció la actriz.

En otro momento de esta entrevista, Aleida Núñez aprovechó la presencia de los medios para mandarle una indirecta a Bubba Saulsbury con la que dejó en claro que su romance no funcionó por falta de compromiso.

“Hay pretendientes, pero creo que los hombres creen cada vez menos en el amor, están menos entregados, como que queriéndose relacionar menos seriamente con las mujeres y como yo no puedo con eso tampoco me puedo involucrar con cualquiera, el día que esté con alguien será porque realmente me valore, me respete, que haya un buen entendimiento, dar y dar”, finalizó la bella actriz.

