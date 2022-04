5 cualidades que busca Aleida Núñez en un hombre

Aleida Núñez es una mujer exitosa, con mucho talento y carisma, cualidades que la han llevado a convertirse en una de las famosas más destacadas del medio, volviéndose el objeto de deseo de muchos hombres que curiosos se preguntan ¿qué se necesita para conquistar a la guapa actriz?, por lo cual, ella misma reveló cuáles son las cinco cualidades que deben tener sus pretendientes para lograr que ella le haga caso.

En entrevista con 'De Primera Mano', la exreina de belleza señaló que ella no se cierra a la posibilidad de volver a encontrar el amor y formar un hogar con su hombre ideal, el cual ella considera, está más cerca que nunca.

Por lo que no descartó el hecho de contraer nupcias si es que logra encontrar a su alma gemela, la cual debe tener en cuenta que siempre deberá compartir el corazón de la cantante con el pequeño hijo que ella tiene, quien por cierto, es muy celoso con su mami, a quien adora y defiende como todo un escudero.

Así que si aún no pierdes las esperanzas de conquistar a la sexy conductora, traemos para ti 5 cualidades que busca Aleida Nuñez en un hombre.

Aleida Núñez afirmó en entrevista con 'De Primera Mano' que para ella significa mucho que un hombre sea detallista, ya que no importa si te regalan una, diez o dos mil rosas, pues lo que cuenta es la intención.

"A mí me regalen una flor, dos flores, las que sean, yo siempre soy agradecida porque es el detalle, creo que cada vez, desafortunadamente se van perdiendo más los detalles, la cortesía, la caballerosidad y cuando un hombre llega y te hace eso, pues la verdad así sean cinco, diez o dos mil (flores), está padrísimo", confesó Aleida Núñez .

No cabe duda que una de las características de la personalidad que más atrapa a las mujeres es el sentido del humor, y Aleida Núñez no es la excepción, ya que señaló que a ella le gusta mucho que la hagan reír.

Pero ojo, esto no significa que las conversaciones no puedan tornarse serias con la guapa modelo, ya que también agregó que le gusta mucho el hecho de poder entablar una conversación de adultos sin tener que preocuparse por cómo reaccionará la otra parte.

Al haberse enfrentado a una relación que le hizo mucho daño en el pasado, Aleida Núñez aseguró que ella no quiere volver a tener una relación tóxica donde se le señale o menoscabe, por lo cual, aprecia mucho que los hombres tengan inteligencia emocional.

"Me gustan mucho los hombres más allá del aspecto físico, que sea un hombre con quien pueda yo entablar una conversación y que tenga inteligencia no solo de la mente sino del corazón; la inteligencia emocional que te habla también de un espíritu fuerte, de emociones equilibradas, entonces a mí me atrapa mucho un hombre así", relató Aleida Núñez para 'De Primera Mano'.