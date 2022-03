Ivonne Montero visitó el quirófano ¿qué le sucedió a la modelo y cantante? | VIDEO

La sensual actriz y bailarina, Ivonne Montero, alarmó a sus seguidores luego de difundirse una reciente visita al hospital de la que no se tenía registro y llamó mucho la atención.

Montero efectivamente acudió a un hospital para realizarse un chequeo y darle "mantenimiento" a su cuerpo, por lo que decidió quedarse y esperar el dictamen de su estado de salud.

La visita fue bien aprovechada por la sensual actriz de "El Tigre de Santa Julia" para cambiar los implantes mamarios con los que llevaba ya varios años, esto debido a una recomendación de sus médicos, por lo que decidió darse un tiempo para llevar a cabo la cirugía en estos días que hay una menor carga de trabajo para ella.

La sensual actriz también confesó que se hizo unos ajustes en la talla de los implantes, y con ello aumentó el tamaño de sus senos.

De acuerdo con la propia Ivonne, lo hizo porque le gusta verse y sentirse bien, y ya que el cuerpo va cambiando conforme vamos creciendo, pues en este caso los anteriores implantes ya se verían más pequeños, así que un cambio en la talla no le vino nada mal y se ve ahora muy bien.

Ivonne se encuentra por ahora en recuperación de la cirugía, de acuerdo con ella, la primera noche luego de la cirugía le causó molestias, ya que no podía acostarse de forma cómoda, sin embargo, luego de ese inconveniente, la actriz ha mejorado y por ahora se siente mucho mejor.

Recibe hate

La bailarina también acusó que luego de dar a conocer que estaba en el hospital por cuestiones estéticas, recibió muchas críticas en redes sociales de personas que estaban molestas por acudir a realizarse una operación de ese tipo.

“Y me doy cuenta la cantidad de ataques que hay a mi persona, como diciendo que por qué no me opero el cerebro, y por qué mejor no me preocupo mejor por el cáncer, por el conflicto entre Rusia y Ucrania”, dijo la actriz.

Finalmente, Montero señaló que le parecían irracionales las críticas, ya que no tenía necesidad de rendir cuentas de sus acciones y de cualquier manera lo hiciera o no lo hiciera no podría evitar los conflictos ni arreglaría los problemas en el mundo.

