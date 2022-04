¿Aleida Núñez ya olvidó a su novio millonario? Así se exhibió la bella actriz con otro hombre: FOTOS

Aleida Núñez dejó ver a través de sus redes sociales que pasó una velada sumamente especial con un hombre con el que se mostró sumamente cariñosa por lo que sus seguidores de inmediato comenzaron a especular que finalmente habría dejado atrás su romance con el empresario multimillonario Bubba Saulsbury, sin embargo, todo esto fueron especulaciones infundadas pues hace unos días ella misma aclaró cuál es actual situación sentimental.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la noche del lunes 25 de abril, Aleida Núñez compartió a través de sus historias una serie de fotografías en las que aparecía muy cercana a un hombre, incluso, en alguna de ellas aparecieron abrazados y hasta intercambiando besos en la mejilla por lo que fue a partir de ello que comenzaron a surgir diferentes versiones donde se aseguraba que se trataba de su nueva conquista, no obstante en una nueva foto la actriz de “Corazón Guerrero” señaló que solo se trataba de un amigo.

Aleida Núñez hizo creer a sus seguidores que tenía nuevo galán. Foto: IG:

aleidanunez

El supuesto galán de Aleida Núñez era el productor Jesús Galeana, quien ha trabajado en diferentes ocasiones con la bella actriz tapatía y se encontraban de fiesta debido a que el también activista se encontraba celebrando su cumpleaños acompañado de sus amistades más cercanas como lo es la intérprete de “La Cosquillita”.

Cabe mencionar que en los últimos días la actriz y el productor han estado más cercanos debido a que trabajarán juntos en la puesta en escena llamada “El Tema”, la cual tiene previsto estrenarse en algún momento de mayo en la Ciudad de México para que en los meses realicen una gira por diferentes estados de la República Mexicana.

La actriz aseguró que Jesús Galeana sólo es su amigo. Foto: IG:

aleidanunez

¿Qué pasó entre Aleida Núñez y Bubba Saulsbury?

Luego de las lujosas vacaciones de Aleida Núñez y Bubba Saulsbury en Dubái a finales del 2021, la actriz y el empresario ya no volvieron a aparecer juntos de forma pública y desde entonces se generaron diversas teorías sobre el estatus de su relación, incluso, se llegó a decir que el empresario solo era el “Sugar Daddy” de la también cantante, sin embargo, ella misma lo negó y fue apenas hace unos días cuando aseguró que solo están en pausa, pues sus respectivos compromisos no les permiten verse con tanta frecuencia.

"No es que se haya acabado (la relación), estamos en una pausa porque hablé con él, ahorita yo tengo cinco proyectos en puerta que me estoy volviendo loca realmente con los tiempos, aparte obviamente mi hijo, mi vida personal y él también pues tiene mucho trabajo, entonces no hemos podido coincidir", señaló Aleida Núñez durante una entrevista para el programa “De primera mano”.

Aleida Núñez y Bubba Saulsbury sólo están en pausa. Foto: Especial

Cabe mencionar que, en otro encuentro con diferentes medios, Aleida Núñez señaló que no estaba cerrada al amor y que incluso estaba considerando comenzar a salir con un hombre de menor edad a la suya, por lo que será cuestión de tiempo para saber si su romance con Bubba Saulsbury llega a buen puerto o si buscará el amor por otro lado.

