Aleida Núñez derrocha sensualidad desde un taller mecánico, así se lució: FOTOS

Aleida Núñez se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que derrochó sensualidad desde un taller mecánico por lo que además de llevarse cientos de halagos por parte sus fans, la actriz y cantante confirmó por qué es que es considerada como una de las mujeres más bellas de toda la farándula.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Aleida Núñez compartió un par de fotografías en las que aparece sentada desde las escaleras metálicas de un taller mecánico pues detrás de ella había llantas, tapones, una compresora y hasta un cartel que así lo dejaron ver, sin embargo, no era un establecimiento real, sino que se trataba de uno de los sets de grabación de la telenovela “Corazón Guerrero” donde la tapatía le da vida al personaje de “Selena”.

En cuanto a su outfit, Aleida Núñez utilizó una de hombros caídos en color blanco y unos jeans de tiro alto en color gris, debido a lo entallad de estas prendas, la bella actriz de 41 años pudo presumir su estilizada figura, en especial su diminuta cintura y para complementar su outfit calzó un par de zapatillas altas de color café, sin embargo, lo que le aportó un mayor toque de sensualidad a estas imágenes fueron los gestos de la intérprete de “La Cosquillita”, los cuales fueron sumamente seductores.

Como se mencionó antes, las fotografías de Aleida Núñez tuvieron una gran repercusión en redes sociales y prueba de ello es que alcanzó cerca de 20 mil likes, además, como ya es costumbre, la también conductora y modelo se llevó decenas de halagos de sus más fieles admiradores: “Simplemente divina”, “Toda una Diosa”, “Guapa y talentosa”, “La perfección hecha mujer” y “Cuánta sensualidad", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la actriz.

¿Aleida Núñez está soltera?

En las últimas semanas se ha generado un gran revuelo por saber si la relación entre Aleida Núñez y el empresario Bubba Saulsbury ya había llegado a su fin, sin embargo, la propia actriz terminó con las especulaciones y aseguró que “están en pausa” debido a la distancia, pero dejó ver que podrían retomar su relación en un futuro.

"No es que se haya acabado (la relación), estamos en una pausa porque hablé con él, ahorita yo tengo cinco proyectos en puerta que me estoy volviendo loca realmente con los tiempos, aparte obviamente mi hijo, mi vida personal y él también pues tiene mucho trabajo, entonces no hemos podido coincidir", fueron las palabras de la actriz.

Cabe mencionar que hace unas semanas antes, Aleida Núñez había mencionado que no estaba cerrada al amor, incluso aseguró que podría considerar iniciar con una relación con alguien menor que ella, por lo que se cree que pese a “la pausa” que le puso a su relación con Bubba Saulsbury podría darse una nueva oportunidad en el amor si es que la encuentra.

