Sugey Abrego no dejó nada a la imaginación y mostró su espectacular figura al natural: FOTO

Sugey Ábrego se hizo tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que la bella actriz y conductora no dejó nada a la imaginación y terminó enseñando de más por lo que además de deleitar la pupila de sus miles de seguidores también demostró por qué es considerada como todo un sex symbol en la actualidad.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la bella y querida actriz de 43 años publicó una fotografía con el objetivo de mostrar las quemaduras de sol que sufrió en su espalda durante sus últimas vacaciones en su natal Tuxpan, Veracruz, para ello posó en topless y de espaldas a un espejo por lo que el reflejo terminó mostrando hasta donde la espalda pierde su nombre.

“¡Auch! ¿Te has quedado dormido en la playa? De esas veces que ni con el remedio, ¿Quién me lo pone? Ni siquiera tengo a un vecino guapo que me haga el favor”, fue el texto que Sugey Ábrego escribió para acompañar su foto, la cual, en muy poco tiempo logró superar los 40 mil likes y como era de esperarse, los halagos por parte de sus seguidores comenzaron a llegar por decenas.

Sugey Ábrego no dejó nada a la imaginación. Foto: IG: sugeyabregotv

“Todo un bombón”, “Qué cuerpazo”, “Toda una diosa”, “La perfección hecha mujer” y “Cuánta sensualidad” son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la querida actriz que recientemente tuvo una participación en un capítulo de “Como dice el dicho”.

Sugey Ábrego termina largas vacaciones

Los últimos meses han estado llenos de trabajo para Sugey Ábrego y debido a ello decidió tomarse unos días libres para poder visitar a sus seres queridos y recargarse de buenas energías para seguir como lo ha hecho hasta ahora y para empezar viajó hasta Canadá para pasar unos días con su hermano, posteriormente, la bella actriz regresó a la Ciudad de México para realizar algunos pendientes, pero en cuanto se liberó viajó hasta su natal Tuxpan, Veracruz, lugar donde viven sus padres y fue precisamente en este lugar donde se asoleó de más y terminó sufriendo severas quemaduras que la hicieron enseñar de más.

Cabe mencionar que, pese a que se encontraba descansando, Sugey Ábrego no se permitió abandonar a sus miles de admiradores y seguidores de las redes sociales pues estuvo compartiendo algunas fotos y videos de sus viajes, además, también realizó algunas transmisiones en vivo para los suscriptores de su página de contenido exclusivo donde derrocha toda su sensualidad sin consideración alguna.

