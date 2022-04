'Lola la Trailera' Rosa Gloria Chagoyán alza la voz contra la violencia de género con ésta canción | VIDEO

Rosa Gloria Chagoyán es una de las actrices que más emociones generaron en el cine nacional, pues además de convertirse en toda una sex simbol, también fue de las pocas que empoderó a las mujeres a principios de la década de los 80, pues se convirtió en una heroína tras la película "Lola, la trailera".

La actriz que demostró que la mujer podía ejecutar tareas "exclusivas de los hombres" ahora se manifestó en contra de la situación de inseguridad que atraviesa México, específicamente con las desapariciones de mujeres y feminicidios.

durante una interesante entrevista en De Primera Mano, dijo estar triste por los peligros que corren las jóvenes y pidió encontrar una manera de contrarrestar el panorama, cuyo problema nace dentro de la misma sociedad.

Tras mandarle sus condolencias a los familiares de las víctimas, como lo fue el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, mencionó que busca "cambiar la energía" a través del canto para que exista una sororidad real y se cuiden entre todas. Para ello lanzó el tema "Todas las mujeres somos bien bonitas".

Rosa Gloria Chagoyán asegura que "Todas las mujeres son bonitas"

La actriz mencionó que no hay mujer que no sea bonita, pues aunque no reúna todos los rasgos que exigen los estereotipos, siempre habrá un detalle que la hará hermosa, como los ojos, la sonrisa o la figura.

"La quiero cantar porque no me gusta que haya agresiones contra las mujeres y que digan 'esta sí, esta no'. Todas somos bonitas, tenemos algo que llame la atención. Y en la canción dice: 'somos fuertes, decididas, alegres y atrevidas'".

Rosa Gloria Chagoyán afirmó que la melodía es de su autoría y nació bajo la idea de contrarrestar toda la violencia que hay contra las mujeres.

SIGUE LEYENDO:

¿Qué estudió Nailea Norvind? Este es el grado de estudios de la villana de telenovelas

David Faitelson "le escribe" a Elon Musk para que borre todo sobre el golpe de Cuauhtémoc Blanco

¿Elon Musk planea tirar bombas nucleares en Marte? Así pretende hacer habitable el 'planeta rojo' | VIDEO