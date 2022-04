Vedettes del cine de ficheras se relacionaron con este ex presidente

El expresidente de México, José López Portillo, fue una de las figuras mediáticas más populares en su momento más álgido como político, sin embargo, al momento de irse todo cambio, dejando al país sumido en una profunda crisis y con graves problemas económicos y políticos.

El presidente pasó de la Secretaría de Hacienda a la Presidencia de la República en el periodo de 1976 a 1982, sexenio marcado por la severa crisis económica, el desplome del peso y la nacionalización de la banca, así como algunas de las frases más recordadas como “defenderé al peso como un perro” o “soy responsable del timón, pero no de la tormenta”.

Un mandato que comenzó con una victoria aplastante en las urnas y terminó con un lamentable resultado, sin embargo, otra de las características que marcó la figura del extinto abogado, pensador y político mexicano, fue su vida personal agitada y relacionada con un carisma a prueba de fuego, que lo hizo tener a varias de las mujeres más hermosas del momento.

Las andanzas del mandatario incluyen a personajes como su primera esposa Carmen Romano Nolk, una mujer con una personalidad muy fuerte, tanto como la de su poderoso esposo y madre de sus tres hijos más grandes, Paulina, José Ramón y Carmen Beatriz. Con ella se casó en el año 1951 cuando el expresidente era uno de los políticos y abogados jóvenes con mayor futuro en el ambiente político.

Relaciones peligrosas

También fue relacionado con la vedette y actriz del cine de ficheras de los años 70 y 80, Sasha Montenegro, con quien se casó en 1995, es madre de sus otros dos hijos, Nabila y Alexander.

Luego del fallecimiento de López Portillo, Montenegro se quedó con la mayor parte de los bienes de su esposo, incluyendo una casa en Cuajimalpa, que según se adujo en aquel momento sería para sus dos hijos pequeños.

Otra de las mujeres con la que se relacionó fue la primera mujer que tuvo en sus manos la dirigencia de una secretaria federal durante su sexenio, la señora Rosa Luz Alegría, quien era una prominente física egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tuvo a su cargo la Secretaría de Turismo.

Sin embargo, el exmandatario no sólo tuvo relaciones formales con sus exesposas y con Alegría, también fue relacionado con otras mujeres que en su momento eran figuras del mundo de la farándula o que estaban ligadas al cine mexicano o a la televisión.

Tales fueron los casos de las vedettes Olga Breeskin y Lyn May, las dos confesaron en algún momento (y ya que el exmandatario había fallecido), que fueron muy cercanas al mandatario y fueron las receptoras de diversos regalos, atenciones y desde luego de la atención en primer plano de López Portillo.

Tanto Olga como Lyn May, señalaron que no era una buena idea relacionarse con un político, ya que era muy escandaloso recibirlo o estar en una cita con él; mientras que Lyn May indicó que la propia esposa de López Portillo la golpeó cuando la vio, a lo que ella respondió (años después), que no tuvo la culpa de que el propio exmandatario le llevara regalos y la buscara.

