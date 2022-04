Exatlón México: Javier queda ELIMINADO; cae contra Evelyn y "La Bestia"

En un duelo marcado por la polémica y mucha adrenalina, el equipo rojo mandó a la eliminación a tres atletas del equipo azul, Javier Márquez, David Juárez “La Bestia” y a una sorprendente Evelyn Guijarro, quien en otro duelo de pronóstico reservado puso todo de su parte para poner entre la espada y la pared a los dos varones en la competencia.

El resultado final no fue favorecedor para el llamado “Big Papi”, quien no pudo sobreponerse a un inicio caótico y terminó perdiendo (sin medallas de por medio) ante David Juárez y Evelyn Guijarro, sin vidas y a solo unos cuantos días de la batalla final de Exatlón All Star.

Previo al duelo final, la polémica se apoderó del equipo azul, luego de que en uno de los duelos decisivos antes los rojos, Evelyn Guijarro tuvo la mala fortuna de golpearse con las gradas de la pista, lo que la dejó aturdida por unos momentos, sin embargo, los tres atletas del equipo azul, “La Bestia”, Javier y “Koke” Guerrero, no le creyeron su malestar y tomaron una decisión entre ellos.

Luego de ver lo que sucedió con Evelyn, David Juárez señaló que estaría dispuesto a hacer alianza con Javier para dejar fuera a Evelyn, mientras que “Koke” no “creyó” la aparente lesión de su compañera, y puso en entredicho su lealtad para el equipo.

Del lado rojo está vez no hubo problemas, ya que los tres salieron enfocados y lucieron imparables en los tres duelos de supervivencia, luego de consolidarse la batalla final entre los azules, tanto Heliud como Pato Araujo no tuvieron problemas está vez para que Mati le ofreciera una vida a Evelyn aprovechando su playera de “Golden One”.

Terminan con "Big Papi"

Ya en la competencia, Evelyn tuvo la oportunidad de competir con una vida extra, pero sorpresivamente, está vez no la aceptó, debido a que la competencia sería entre los tres azules, así que decidió no tomar ventaja.

Con cinco vidas cada uno, el circuito cerró con tiros de aros, mismos que tenían que derribar unas banderas (similar al tiro con el que perdió Evelyn la final en la segunda temporada) y un tiro decisivo de pelota de goma en blanco de corcho.

Tanto David como Evelyn salieron enfocados y muy rápidos, en pocas pasadas dejaron prácticamente sin vidas a Javier, quien perdió en el último duelo frente a “La Bestia”, luego de que Evelyn se quedó con cuatro vidas, prácticamente imposible de que ella fuera la perdedora, a pesar de que en un inicio sus dos compañeros hicieron lo posible por no estar en esa situación.

Al final, Javier se convirtió en un eliminado más de esta competencia y ahora se viene la última semana en que se vivirá la eliminación de tres de los atletas más fuertes de todas las temporadas, se sabe que el próximo en salir será Patricio “Pato” Araujo, luego será el turno de Evelyn Guijarro y finalmente David Juárez “La Bestia” será el último eliminado este semana.

Todo estará listo para que la semana que entra, el primero de mayo se conozca al vencedor de esta temporada de All Star, en la que se enfrentarán tres campeones, dos rojos (Heliud y Mati) y un azul, “Koke” Guerrero.

