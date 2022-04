Lucero quiere volver a la televisión, podría lanzar bioserie con los secretos de su carrera

Lucero no descartó la posibilidad de lanzar una bioserie sobre su vida y su carrera, tal como lo han hecho otros artistas como Luis Miguel, quien causó polémica tras el estreno de las tres temporadas en Netflix. En un encuentro con la prensa, la actriz también habló sobre por qué no ha regresado a las telenovelas y se ha enfocado en su carrera como cantante.

La intérprete de 52 años dijo que le parece interesante hacer un recorrido por su carrera a través de una serie, sin embargo, indicó que en su vida no hay misterios, pues ha sido muy sincera con su público y con los medios, por lo que un proyecto como este sería para que el público joven la conociera.

“Mi historia como artista no tiene muchos recovecos misteriosos, creo que muchas personas conocen de mi vida, sobre todo las de mi generación, pero podría ser una buena onda para los jóvenes, para que conozcan mi trayectoria”, dijo la estrella de 'Lazos de Amor'.

Lucero tiene más de 40 años de carrera Foto: Especial

A Lucero le han ofrecido hacer una serie

Durante el encuentro con la prensa, la actriz y cantante reveló que sí le han llegado algunas propuestas para llevar su vida a la pantalla, sin embargo, explicó que considera que aún no es el momento.

“La idea de hacer algo con una plataforma digital es maravilloso porque también puede ser una serie, no tiene que ser una telenovela como tal, es cierto que las series tienen otro formato, también son más cortas que una telenovela y una bioserie la hemos comentado, me la han propuesto en otros momentos, pero tal vez un poquito más adelante”, dio a conocer la cantante de 'Electricidad'.

¿Cuándo regresará a las telenovelas?

Lucero Hogaza León, nombre completo de la artista, tuvo su último protagónico en 2012 en la telenovela 'Por ella soy Eva', junto a Jaime Camil. Al respecto de su regreso a los melodramas, la actriz comentó que hasta el momento no ha llegado una propuesta que la atrape o que supere lo que ha hecho en el pasado en historias como 'Alborada', 'Soy la Dueña' o 'Lazos de Amor'.

Lucero lleva 10 años sin aparecer en las telenovelas Foto: Especial

“Siempre digo que me gustaría regresar a las telenovelas porque son parte de mí, pero también es difícil encontrar una telenovela que me enganche, me atrape y siempre lo platico; después de las enormes historias y grandes producciones que he hecho no quisiera volver a la televisión con algo así como medianamente bien hecho, me gustaría que fuera algo especial, que pudiera igualar y por qué no, hasta superar lo que he hecho”, sentenció.

