Luis Miguel, la Serie: Estas son TODAS las polémicas que desató la producción de Netflix

Luis Miguel es uno de los cantantes más importantes de México e Hispanoamérica, por lo que su vida profesional y personal ha estado siempre rodeada de rumores y controversias. Sin embargo, el Sol había optado por mantener muchos de sus secretos ocultos hasta 2018, cuando se estrenó la primera temporada de su serie biográfica en Netflix. La producción se convirtió en uno de los proyectos más exitosos de la plataforma y mostró gran parte de los momentos más complicados de Micky, desde la relación con su padre hasta la desaparición de su madre y sus conflictos amorosos.

Aunque la situación más comentada de los primeros episodios fue la maldad de Luisito Rey y su manipulación con tal de seguir ganando dinero a costa de Luis Miguel, esta segunda temporada resultó ser la más controversial hasta ahora, pues involucró a más de una figura importante en el mundo del espectáculo. Esta segunda parte, a pesar de las consecuencias de la pandemia por Covid-19, logró estrenarse el 18 de abril de 2021 y no fue hasta el último día de mayo que se confirmó el lanzamiento de una última temporada. Estas son todas las polémicas hasta el momento:

Stephanie Salas

El personaje de Stephanie apareció desde la primera temporada, asunto que no fue del agrado de la nieta de Silvia Pinal. La modelo comentó a los medios de comunicación que la forma en la que la retrataron no le pareció correcta debido a que la presentaron como una mujer que solo se le insinuaba al cantante. Además, su relación con Micky se plantea como una infidelidad por parte del cantante hacia Mariana Yazbek, quien era su novia en esa época. Stephanie ha comentado que ella no fumaba no consumía esas cantidades de alcohol cuando era joven.

Stephanie Salas es la madre de Michelle, primogénita de Luis Miguel. Foto: Instagram @Quien

Michelle Salas

Después de que su intermitente relación con Luis Miguel se hiciera pública, los ojos estuvieron en Michelle, quien fue uno de los personajes principales durante la segunda temporada de la serie. Su relación con Alejandro Asensi fue uno de los temas más comentados y la modelo publicó un comunicado en el que afirma haber sido "sexualizada" por la producción, por lo que decidió alzar la voz al respecto. Su madre, Stephanie Salas, y su abuela, Sylvia Pasquel, apoyaron a la creadora de contenido y se posicionaron en contra de que su intimidad fuera violada de esa manera.

Michelle Salas fue uno de los personajes principales. Foto: Instagram @michellesalasb

Patricia Manterola

La cantante fue interpretada por Fátima Molina y, aunque no hubo aclaraciones sobre su verdadera identidad, los medios de comunicación y los fans de la serie se encargaron de descubrir que se trataba de Paty Manterola, quien pertenecía al grupo musical "Garibaldi". La cantante se declaró sumamente molesta respecto a la forma en la que se abordó su relación con el Sol y rechazó haber sido su amante.

Patricia Manterola no estuvo de acuerdo con la serie. Foto: Twitter @ChicasFarandula

Sergio Mayer

El actor y político declaró que la serie era irrespetuosa, pues la producción involucraba nombres e historias que no deberían ser del dominio público. Entre los personajes que se retomaron para la serie se encuentra el que se basa en Issabela Camil, su actual esposa. Sergio Mayer aseguró que la serie juega con la privacidad de las personas en cuestión y exponen su intimidad al público, lo que no es correcto.

Sergio Mayer es esposo de Issabela Camil, exnovia de Luis Miguel. Foto: Twitter @Quien

Marcos Valdés

El mismo hermano de Cristian Castro salió en defensa del intérprete y aseguró que fue ridiculizado en la serie, pues él jamás se ha comportado de esa manera y es uno de los cantantes más destacados desde entonces. Además, declaró que la supuesta enemistad entre Cristian y el Sol jamás fue un problema para su hermano, pues él nunca ha mencionado a Luis Miguel. Incluso, aseguró que el intérprete de "No podrás" cuenta con una capacidad vocal más privilegiada que la de Micky.

El personaje de Cristian Castro es "Cris Valdés" en la serie. Foto: Twitter @Iuismiguelmx

Matías McCluskey

El hijo de quien sustituyera a Hugo López como representante de Luis Miguel salió en defensa de su padre y aseguró que, en la vida real, Alex McCluskey no era así. El hijo del argentino dijo que la producción deshonró a su familia y la memoria de su padre, quien ni siquiera tomaba, fumaba o decía groserías, como ocurre en la producción. Matías afirmó que la función de su padre en la vida de Luis Miguel está completamente desdibujada. Alex McCluskey es interpretado por César Santa Ana. Foto: Twitter @soydifo

