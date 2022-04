Juan Pablo Medina: ¿Qué causó la trombosis que provocó la amputación de su pierna?

Juan Pablo Medina reapareció después de perder su pierna tras sufrir una trombosis, el público aún tiene muchas dudas sobre qué fue lo que ocasionó este tipo de condición, por eso el doctor Octavio Arroyo, explicó a grandes rasgos qué es ésta afección y cómo se origina.

En un video publicado en su cuenta de YouTube, el especialista en medicina interna conocido como "Mr Doctor", indicó que no conoce al protagonista de 'La Casa de las Flores', por lo que advirtió que sus señalamientos son solo “suposiciones médicas”.

“Yo no conozco al actor y no me gustaría que se quedara como una aseveración, es simplemente una perspectiva”, aclaró.