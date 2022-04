Luis Miguel: Así lucen los hijos del Sol de México en la actualidad | FOTOS

Luis Miguel, también conocido como "El Sol de México", es uno de los cantantes más importantes de los países de habla hispana que supo ganarse el cariño del público desde la década de 1980, cuando tan sólo era un niño y hasta la fecha, el famoso sigue cosechando éxitos que lo colocan como una figura inigualable que ha superado varios escándalos, incluyendo los que se relacionan con sus tres hijos.

Aunque Luis Miguel mantiene una vida privada y lo más alejada posible de los medios, no se ha librado de ser el protagonista de varios escándalos y los relacionados a su paternidad son de los más recordados, sobre todo tras la llegada de su serie en Netflix, un proyecto en el que habló de su primogénita, Michelle Salas.

Claro que la modelo e influencer no es la única que lleva la sangre de Luis Miguel, pues fruto de su amor con la actriz Aracely Arámbula, el Sol de México tuvo otros dos hijos a quienes presentó desde muy pequeños a los medios con una exclusiva portada en una revista de circulación nacional.

Se trata de los hoy adolescentes Miguel y Daniel Galleo Arámbula de 15 y 13 años, respectivamente, quienes tienen una gran diferencia de edades con Michelle Salas, de 32; sin embargo, los más pequeños se han mantenido totalmente alejados de los medios por lo que sólo contadas personas saben cómo lucen los hijos del Sol de México en la actualidad.

El rostro más reconocido es, sin duda, el de Michelle Salas que ha conquistado las redes sociales y el mundo de la moda no sólo al llevar los mejores y más exclusivos looks de marcas como Dior o Balenciaga, sino también al iniciar su propia carrera como modelo en la que ha resaltado la belleza que heredó de sus padres.

Por otro lado, la también hija de Stephanie Salas y miembro de la Dinastía Pinal ha conquistado el mundo de las redes sociales, donde interactúa como toda una influencer para presumir su vida llena de lujos y de modelaje. El antes y después de la famosa ha dejado a muchos sin palabras, pues desde muy pequeña su rostro comenzó a ganar popularidad, sobre todo tras darse a conocer que es la primogénita de Luis Miguel.

Esta es la primera foto que padre e hija tienen; se ha revelado que hasta los tres años Luis Miguel la visitaba con frecuencia. (Foto: Twitter @LuisMirreyMx)

Fans aseguran que Michelle Salas es idéntica a Luis Miguel. (Foto: Instagram @michellesalasb)

Michelle Salas es miembro de la Dinastía Pinal. (Foto: Instagram @michellesalasb)

Entre sus fotos de niña destaca una cara sonriente con una melena rubia y unos rasgos que recuerdan mucho a su padre, por lo que la comparación siempre estuvo presente; sin embargo, como todo el mundo sabe, fue hasta los 18 años cuando tuvo cercanía con el intérprete de "Hasta que me olvides".

Tanto fue el cariño entre los famosos que Michelle Salas se fue a vivir con su padre a Estados Unidos, un reencuentro con el que confirmaron haber limados sus asperezas y además presumieron el amor de padre e hija con varias fotos que hasta la fecha circulan por Internet.

Posteriormente se alejaron y hoy en día se sabe que no mantienen relación, aunque eso no ha detenido a la bisnieta de Silvia Pinal a frenar sus pasos en el mundo del modelaje y a través de Instagram confirma que es una de las mujeres más guapas.

Padre e hija protagonizaron la foto más tierna y recordada. (Foto: Twitter @LAURAGII)

Así luce Michelle Salas en la actualidad. (Fotos: Instagram @michellesalasb)

La historia de un padre ausente también se repitió con los hijos que tuvo con 'La Chule', pues aunque los cantantes protagonizaron uno de los romances más importantes y que se robó todos los reflectores en el año 2005, la historia de amor llegó a su fin cuatro años después, cuando la ex pareja ya tenía dos niños.

Por supuesto, la historia fue totalmente diferente pues a diferencia de su primogénita, Luis Miguel presentó a sus fanáticos a sus dos hijos con una fotografía que se volvió parte de la historia.

El mayor de sus hijos, Miguel, nació el primero de enero de 2007 y poco después la pareja, con bebé en brazos, protagonizó la portada de la revista Hola.

Así modelaron los famosos junto a su hijo. (Foto: Twitter)

Tiempo después, el 18 de diciembre de 2008 nació Daniel, el hijo menor del Sol de México, a quien también presentaron al posar como una gran familia. Sin embargo, son pocas las fotos en las que se nota el cambio de los pequeños, pues luego de que la pareja anunció el fin de su relación, Aracely Arámbula ha mantenido la privacidad de sus hijos.

Según reveló en una reciente entrevista con TV Notas, "ya conocerán a mis hijos en su momento; no es que no los vayan a conocer nunca. Lo que pasa es que como mamá les pregunté: ‘Amores, ¿quieren que los publiquen en una revista para que la gente sepa quiénes son, que ya están grandes?’ Me dijeron que no, y hay que respetar su decisión”.

Miguel de bebé junto a sus padres. (Foto: Twitter)

A pesar de ello, en contadas ocasiones la actriz ha compartido historias en Instagram mostrando a sus hijos, sin revelar del todo su rostro, para presumir el talento que ya tienen; en especial, Miguel, quien podría seguir los pasos de su padre e incursionar en el mundo de la música.

En cuanto a la relación que los adolescentes mantienen con su padre también ha dado mucho de qué hablar, pues el intérprete de "Culpable o no" ha sido acusado de no pagar la manutención de sus dos hijos y que se mantiene alejado de ambos, pues según dijo 'La Chule', el cantante no les llamó ni en su cumpleaños.

Años después 'La Chule' volvió a posar junto a sus hijos. (Foto: Twitter)

Estas son las últimas fotos públicas que la actriz dio a los medios. (Foto: Twitter)

Ocasionalmente Aracely Arámbula comparte fotos junto a sus hijos, siempre cubriendo su rostro. (Foto: Twitter)

