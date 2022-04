Luis Miguel: los 3 escándalos que consiguieron opacar su carrera

El cantante Luis Miguel se convirtió en una de las figuras más importantes en la escena musical mexicana desde su debut cuando solamente era un niño.

Sin embargo, la vida del artista ha estado envuelta en escándalos, por lo que aquí recordamos algunos y cómo fue que lograron opacar su carrera.

¿Cuáles son los escándalos que consiguieron opacar su carrera?

Su relación con sus hijos: Michelle, Daniel y Miguel

Al principio, el cantante desconoció a su primogénita Michelle Salas, fruto de su relación con Stephanie Salas. “El Sol” demoró años en poder recuperar su cariño, pues en varias ocasiones ella se negó a verlo, pero con el tiempo han logrado reconciliarse y mejorar su relación.

Sin embargo, su imagen como “mal” padre no quedó atrás, pues años más tarde, sus hijos Daniel y Miguel, ambos hijos de Aracely Arámbula, también sufrieron la indiferencia del cantante, pues se le acusó de no querer darles manutención. De hecho, la actriz de “Amigas y Rivales” detalló que el cantante no les llamó ni en su cumpleaños.

El cantante desconoció a su hija Michelle Salas. (Créditos: Especial)

Demandas, arresto…

Sin duda alguna, uno de los escándalos más fuertes de “El Sol” fue cuando lo demandaron y arrestaron. Fue un 3 de mayo del 2017, cuando el cantante de “La Bikina” fue detenido en Los Ángeles luego de que su exmánager William Brockhaus lo demandó por incumplimiento de pago.

Afortunadamente, pudo pagar la fianza y quedó en libertad al poco tiempo, pero esto marcó su carrera para toda la vida, ya que le dio una mala imagen.

Sin embargo, esta no fue la única demanda que enfrentó el artista, pues años más tarde tuvo que pagar 6.5 millones de dólares tras cancelar la gira que tenía planeada junto a Alejandro Fernández, según reveló Carlos Bremer.

El cantante fue criticado por su aspecto físico (Créditos: Especial)

Problemas de alcoholismo y sobrepeso

Por otro lado, el cantante de “La incondicional” no se salvó de las críticas por su aspecto físico, pues durante una época fue señalado por subir unos kilitos, ya que aseguraron se notaba “descuidado”. De hecho, se rumoró que tenía problemas con el alcohol, pero esto nunca se confirmó hasta

