Reconocida actriz mexicana revela que tuvo un romance con Luis Miguel

Luis Miguel es uno de los cantantes más reconocidos en México y parte de Latinoamérica. Gracias a su gran voz y belleza enamoraba a cualquiera que se pusiera en su camino, tanto que llegó a tener una gran cantidad de parejas. En esta ocasión se reveló un romance que fue poco sonado de Luismi, ya que parece que fue algo pasajero.

Entre las parejas sentimentales de Micky, se encuentran nombres bastante reconocidos, ya que muchas de ellas forman o formaron parte del espectáculo. En esta ocasión no será la diferencia, ya que es una de las actrices más queridas de la TV en México. Se trata de Felicia Mercado, quien es 11 años más grande que el ‘Sol de México’.

La historia la contó la histrionisa durante una entrevista en el programa “La mesa caliente”. En la charla expresó que vivió un pequeño romance con el cantante, pero lamentablemente para las aspiraciones románticas, la diferencia de edad fue factor para que no progresara la relación.

El romance

Mercado explicó que fue algo fugaz. Primero explicó que eran otros años, las cosas eran diferentes. Este romance se vivió cuando los dos se encontraban en un punto importante de su vida profesional, por lo que ya eran muy famosos.

“Eran otros años y las cosas cambian. No, fue más algo pasajero. Él era chiquito, yo más grande que él y pues yo le decía: ‘wow, estás muy pequeño”, indicó la histrionisa, a lo que agregó que no era de salir con personas más jóvenes que ella, por lo que ese romance no tenía mucho futuro.

“La verdad es que nunca se me dieron los hombres más jóvenes, porque siempre se me dio más el hombre mayor, pero bueno, estaba bonito y era una época fuerte donde yo era muy famosa y él era muy famoso y pues nos encontramos por ahí. Fue una linda experiencia que quedará guardada para siempre en mi corazón”, dijo.

