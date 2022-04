Tiaré Scanda regresa a la TV con comedia en "La Herencia"

Con 30 años de carrera la actriz Tiaré Scanda regresa a la pantalla chica con un papel diferente a lo que estaba acostumbrada, “Rosa es una mujer singular, que como es adicta a hacer drama cae en la comedia, entonces van a ver muchas escenas chistosas con ella. Ha sido un reto porque hace mucho que no hacía una telenovela”, dijo en entrevista.

La mexicana forma parte de la producción televisiva de Juan Osorio, La Herencia, un melodrama de Televisa, “actuar siempre ha sido mi vida, por eso seguir en el gusto del público y de los productores es un regalo increíble, estoy en una etapa como actriz en que me fijo mucho en que el trabajo me llene, no importa para qué plataforma o pantalla sea.

Mientras tanto la actriz asegura que la escritura ha sido un gran escaparate en su vida, “la escritura me da mucha libertad, estoy haciendo guiones de películas, desde muy niña me ha gustado escribir, también he hecho canciones, llevo muchos años preparándome para escribir, he producido y he escrito varios proyectos y estoy en la espera de que se pueda concretar un largometraje que escribí”.

La Herencia es la segunda adaptación de la telenovela chilena Hijos Del Monte de Víctor Carrasco.

A DETALLE

Está protagonizada por Michelle Renaud, Matías Novoa, Emmanuel Palomares y Juan Pablo Gil.

La telenovela fue anunciada como parte de lo nuevo en ficción para TelevisaUnivision.

Nayely Ramírez Maya

Nayeli.ramirez@elheraldodeméxico

MAAZ