Fangoria: Alaska recuerda que a Raúl Velasco no le gustó su imagen | VIDEO

Alaska es una cantante que desde sus inicios causó revuelo debido a que su imagen se salía de los estereotipos de la época, los cuales habían acostumbrado al público a que las mujeres se mostraran muy femeninas y recatadas, por lo cual, a su llegada a México fue cuestionada sobre su aspecto físico.

Y fue Raúl Velasco, uno de los presentadores más importantes de aquellos tiempos, quien sin ningún tipo de delicadeza cuestionó de manera directa a Alaska sobre la imagen que había elegido proyectar.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la ahora integrante de Fangoria reveló que fue muy curiosa su primera presentación en 'Siempre en Domingo', programa que era liderado por Raúl Velasco, ya que este comenzó a prejuzgarla por su forma de vestir.

"No le gustó mucho a Raúl Velasco mi imagen y lo dijo. Entonces empezó a llamar gente, como era en directo, yo creo recordar, no me acuerdo, estará ahí grabado, que llamó una maestra y dijo 'señor Velasco no puede usted juzgar a las personas por como van vestidas' y a partir de ahí él dijo 'pues es verdad'", recordó Alaska.