Eugenio Derbez producirá primera película del bachatero Romeo Santos

El cantante de bachata Romeo Santos debutará como productor de la película "Never look back", pero en este nuevo proyecto no estará solo, pues contará con la ayuda de Eugenio Derbez, quien ya ha tenido varios éxitos en la pantalla grande como 'No se aceptan devoluciones'.

El ex vocalista de 'Aventura' dio a conocer el inicio de esta nueva etapa este miércoles y explicó que la cinta es una adaptación de la novela "Never look back", revelada en 2019, de la escritora Lilliam Rivera. Además, definió su primer trabajo cinematográfico como "una versión moderna del mito griego de Orfeo y Eurídice".

"Ahora ambientada en El Bronx (Nueva York) con un elenco multicultural y una banda sonora llena de bachata, reggaetón, salsa y hip-hop, la película es una mezcla de géneros: fantasía, terror y romance", según un comunicado de prensa enviado por la oficina del intérprete de 'Eres mía'.

Eugenio Derbez trabajará con Romeo Santos

El llamado "Rey de la Bachata" será el productor ejecutivo junto a Artie Pabon, con quien también supervisará las temas musicales de la mano de su productora Chimby Films. Asimismo, Santos, de 40 años, creará algunas canciones originales para la película.

En tanto, la película será producida por Amazon Studios y 3Pas Studios, la compañía del actor mexicano Eugenio Derbez y Ben Odell. Además, Zetna Fuentes, será la directora de este proyecto que tendrá un presupuesto de más de 40 millones de dólares.

Esta no es la primera vez que Romeo Santos incursiona en el cine, pues debutó en el 2015 en 'Rápidos y furiosos 7', al lado de Vin Diesel, Dwayne Johnson y Paul Walker, quien falleció después de grabar esta la cinta de acción.

3Pas Studios, de Eugenio Derbez, producirá la película Foto: Especial

