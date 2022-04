Gustavo Adolfo Infante reacciona a reclamo de ex esposa de Alfredo Adame: "Me pareció gracioso el insulto"

En el último programa de “El minuto que cambio mi destino”, Mary Paz Banquells estuvo como invitada para hablar sobre su tortuosa relación con Alfredo Adame, sin embargo, también aprovechó su presencia en el programa para encarar a Gustavo Adolfo Infante y recriminarle por haberse burlado de su hermana Ariadne, a quien en su momento la llamó “gorda inmunda”.

Toda esta polémica entre el periodista, Mary Paz Banquells y Alfredo Adame comenzó en noviembre de 2019 cuando el también actor estuvo como invitado en “El minuto que cambió mi vida” y en aquella ocasión no se guardó nada, por lo que además de arremeter contra Laura Bozzo, Andrea Legarreta, Diana Golden y Laura Zapata, también se lanzó contra su ex esposa y madre de sus hijos, así como contra toda su familia.

En dicha entrevista, Alfredo Adame acusó a Rocío Banquells de haberle robado 60 mil pesos, además, calificó de vividores a otros miembros de la familia de su esposa, en especial a Ariadne Banquells, a quien Adame la llamó “gorda inmunda”, lo cual, provocó las risas de Gustavo Adolfo Infante y así fue como se refirieron a Ariadne durante el resto de la entrevista, lo cual, provocó el enojo de la familia Banquells.

“Me pareció gracioso el insulto”

Como se mencionó antes, Mary Paz Banquells no dejó pasar la oportunidad para recriminarle a Gustavo Adolfo Infante el haber participado en las burlas en contra de su hermana, quien tiene sobrepeso debido a que tiene un problema de tiroides.

“Yo estaba muy dolida, porque de él (Alfredo Adame) puedo esperar todo, pero en el momento en el que insultó a mi hermana y la llamó “gorda inmunda” y tú le seguías la corriente y te reías, la verdad me duele porque ni conoces a mi hermana, es una señora y tiene un problema de salud, su problema de obesidad es porque está mala de la tiroides y por eso no ha podido controlar su peso”, señaló Mary Paz Banquells.

Ante esta situación, Gustavo Adolfo Infante reconoció el haber hecho mal en sumarse en las burlas de Alfredo Adame contra Ariadne Banquells, no obstante, trató de justificarse asegurando que su risa fue porque le pareció gracioso el insulto y ofreció disculpas.

“Yo acepto la responsabilidad del tema, no conozco a tu hermana y me pudo haber parecido gracioso el insulto y ya cuando empezó a mi mamá y a mí no me pareció gracioso porque son cosas que duele, pero quiero que sepas que esa entrevista, tomé la decisión de pedirle a la empresa que la retirarán de redes sociales porque yo no puedo estar promoviendo las agresiones de Adame, te ofrezco una disculpa en lo que a mi corresponde por haber sido coparticipe de la burla, bullying y la ofensa de estarme riendo con este individuo”, finalizó el conductor.

SIGUE LEYENDO:

Insultan a Alfredo Adame mientras estaba en una peluquería: "Hazme un corte como ese"

"Enano acomplejado": Alfredo Adame vuelve a lanzarse contra Omar Chaparro