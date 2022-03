Sasha Sokol y Luis de Llano: así fue la escandalosa relación de una niña de 14 con un hombre de 39

Una de las relaciones más polémicas de finales de la década de 1980 y que ganó relevancia en las últimas horas es la de Sasha Sokol y Luis de Llano, pues cuando se dio a conocer el romance entre una niña de 14 años y un hombre de 39, se encendieron las alarmas en los fans de Timbiriche y este 2022 las declaraciones de la famosa ponen en la mira al productor de Televisa.

Pues la noche del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, la cantante acusó a Luis de Llano de abuso durante la relación que mantuvieron por al menos cuatro años, algo que contradice las declaraciones del productor, quien siempre se ha mantenido firme en que el noviazgo sólo duró dos semanas, y fue poco antes de que Sasha cumpliera los 18 años.

Es por ello que en redes sociales se han posicionado a favor de la ex Timbiriche y criticado duramente al productor, pues con fotos de cómo lucía la pareja, muchos usuarios aseguraron que no era normal ver a una niña salir con un adulto, que además era uno de los más poderosos de la industria de aquellos años y su representante.

¿Cómo fue la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano?

Tras las recientes declaraciones de Sasha Sokol sobre la escandalosa relación que mantuvo con el productor, además del abuso, también salieron a la luz contradicciones sobre lo que en reiteradas ocasiones ha afirmado Luis de Llano; la más importante de ellas es la edad que la cantante tenía en aquellos años.

Por un lado, el productor de la telenovela "Atrévete a soñar" dijo al programa "Ventaneando" que lo que tuvo con la famosa "nunca fue una cosa trascendental que afectara, no afectó". Por supuesto, como nadie podía dejar de hablar de esta relación "simple", destacó que "no hay historia qué contar" porque después de que se enamoró de la ex Timbiriche, lo "mandó a la goma en dos semanas".

A pesar de dicha declaración, en una entrevista con TVNotas, indicó que "la amé mucho y la quiero bastante. Se volvió una mujer muy culta y preparada; ahora es la que produce los shows de Timbiriche”; sin embargo, contó una versión totalmente a la de Sasha, quien en su hilo de Twitter en el que denunció el abuso del que fue víctima, explicó que la relación inició cuando ella tenía 14 años y él 39.

Mientras de Luis de Llano dijo a la revista que le llevaba 25 años a la cantante: "Ella empezó en Timbiriche en el año 82, y su lanzamiento como solista fue en 86; ella ya tenía 17 años, casi 18”. Sin embargo, la edad que el productor de Televisa señaló sería en la que dejaron el noviazgo.

"Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá", escribió Sasha Sokol en Twitter.

(Foto: Instagram @sashasokolova)

Además, en esos años la intérprete incluso se fue a vivir con él: "Vino a vivir una temporada a mi casa, cuando la ayudé a hacer su carrera como solista", dijo Luis de Llano a TVNotas. Y aunque no aclaró en qué año ocurrió esto, aseguró que la madre de Sasha tomó la mudanza bien. "Su mamá era maravillosa, yo la quería mucho. Y en una de ésas se quedó a vivir en mi casa, en la calle de San Ángel; me da orgullo que le hice su primer disco".

Mientras que la famosa de hoy 51 años explicó que "para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país". Una versión que coincide con lo que alguna vez dijo para el programa de Pati Chapoy: "Mi mamá, yo creo, que sentía que no era lo mejor para mí; me planteó, por qué no te vas a estudiar, por qué no te vas un año y si regresas y ese amor sigue siendo importante, va a seguir estando ahí".

En ese entonces la cantante dijo que se enamoró de Luis de Llano y aunque no prosperó, recordó que fue una etapa muy bonita en la que fue "una relación importantísima para ambos", además, en ese entonces lo veía como que "nos nutríamos y nos llenábamos, nos hacíamos bien".

Sin embargo, anoche describió que fue abusada y que "hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio". Incluso, destacó que quien miente al hablar sobre la relación, es él, "porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad".

"Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo, o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él", agregó en Twitter.

Y aunque no se tienen más detalles de cómo fue la relación que mantuvieron por esas presuntas "dos semanas" o "cuatro años", según la versión de ambos, Sasha dejó en claro que Luis de Llano "abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad", asimismo, se preguntó en su hilo para alzar la voz: "¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré".

