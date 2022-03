Luis de Llano revela cómo fue su relación con Sasha Sokol; "me enamoré", confiesa

Uno de los productores más importantes en México es sin duda Luis de Llano, quien contribuyó al éxito de la agrupación "Timbiriche", de la cual formó parte la cantante Sasha Sokol, con quien el también escritor tuvo una relación y confesó que sí se enamoró, aunque fueron criticados por la diferencia de edades.

Luis de Llano Macedo es hijo del productor Luis de Llano Palmer y la actriz del Cine de Oro, Rita Macedo. Hermano de la actriz y cantante Julissa. Inició en el mundo de la televisión a los 17 años, como técnico y operador. Hoy a sus 76 años es uno de los productores más reconocidos.

Fue en una entrevista con el conductor Yordi Rosado para su programa de YouTube, que De Llano habló acerca de la relación que mantuvo con Sasha, afirmando que fue ella quien terminó con el noviazgo, el cual duró poco tiempo, aunque confesó los sentimientos que tuvo por la guapa cantante.

Sasha Sokol es hija de Miguel "Happy" Sökol y Magdalena Cuillery. Sus padres se divorciaron cuando era niña y su madre después contrajo matrimonio con Fernando Díez Barroso un ejecutivo de Televisa, que crio a la artista como su propia hija. Su fama en los medios llegó con la agrupación "Timbiriche" en la que compartió escenario con Paulina Rubio, Benny Ibarra, Alix Bauer, Diego Schoening y Mariana Garza.

Yordi Rosado y el productor tocaron uno de los temas más importantes en la vida profesional y personal del también escritor, "Timbiriche", proyecto en el que estuvo involucrado desde su inicio, y por el que conoció a Sasha desde que era una niña, y fue siendo ya una joven de 17 años cuando tuvieron un corto noviazgo.

"Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó", confesó el productor.