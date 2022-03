Danna Paola rechazó ser Selena Quintanilla para Netflix; así se veía en el homenaje a la Reina del Tex Mex

Sin duda Danna Paola es una de las artistas más destacadas, que en los últimos años ha consolidado su carrera como cantante, sin embargo, recientemente reveló que pudo haber sido la encargada de dar vida a Selena Quintanilla en la bioserie de Netflix, pero debió rechazar el papel, aunque hace unos años ya había hecho un gran homenaje a la reina del Tex Mex.

"Selena: la serie" fue producida por Netflix y Campanario Entertainment, junto con la familia de la popular cantante que fue asesinada el 31 de marzo de 1995. Es la versión autorizada de la vida de Quintanilla, protagonizada por la actriz Christian Serratos y estrenada en el año 2020.

Danna Paola rechazó ser Selena Quintanilla

En una entrevista con el actor e influencer Juanpa Zurita para el podcast "No hagas lo fácil" de Spotify, Danna Paola reveló que había sido seleccionada para el papel de Selena Quintanilla pero tuvo que rechazarlo por falta de tiempo, pues su carrera como cantante le esperaba.

"Me llamaron para protagonizar la serie de Selena y por cosas de tiempo no pude; y fue muy loco porque hice el casting, me preparé, aprendí a hablar como ella, y para mí era un sueño hecho realidad y me quedé como con esa cosquillita de no haberlo podido hacer por tiempo", explicó la cantante de "Oye Pablo".

Danna confesó que cuando hizo el casting para la popular serie, que tuvo mucho éxito en la plataforma de streaming, se encontraba en las grabaciones de la segunda temporada de "Élite", y al mismo tiempo quería lanzar nuevos temas, pero ya no le era posible cumplir con todos los compromisos.

"Durante el rodaje de la segunda temporada de Élite, fue como de no sé qué hacer, en ese ínter hice el casting para Selena, lo más difícil fue llegar y saber que ya tenía el personaje, la cuarta temporada de Élite, pero ¿y mi música? Estoy empezando, le está yendo bien, eran esas tres cosas", comentó.

Así se veía la cantante en el homenaje a la Reina del Tex Mex

Sin embargo, no es la primera vez que la cantante deja ver su admiración por Quintanilla, pues en el 2020 Danna fue parte de las artistas que rindieron un homenaje a la Reina del Tex-Mex en los Premios Juventud. En aquella ocasión, interpretó "Como la flor", una de las canciones más exitosas de Selena.

Con su número musical Danna, que recientemente confesó que se encontraba triste por la salud de un ser querido, conquistó al público, pues hizo gala de su voz, pero también de su excelente condición física, pues siguió muy bien la coreografía.

En el evento todas las invitadas lucieron un atuendo para hacer homenaje a Quintanilla, y la también actriz lució un pantalón con trasparencias, y un top de brillantes con manga larga, adornado con lentejuelas que sin duda recordó aquellos atuendos con los que Selena se presentaba en sus conciertos.

