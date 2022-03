¿Qué signo zodiacal es Danna Paola y cuál es el número que rige la vida de la cantante?

Los números siempre han sido importantes en la vida del ser humano para crear cosas y realizar cálculos precisos; sin embargo, también se han valido de ellos para establecer un puente con las fuerzas físicas o espirituales. De igual manera han servido de herramienta para adivinación.

Muchas son las celebridades que creen en esta materia; una de ellas es la cantante Danna Paola, quien recientemente compartió su experiencia con emoción frente al micrófono del actor Juanpa Zurita.

A través de la cuenta de Tik Tok del también modelo comentó que la también actriz "descubrió su verdadero foco debía ser la música". Esto está relacionado directamente con la serie de Netflix "Élite".

¿Qué dijo Danna Paola sobre la numerología?

La intérprete de "Mala fama", "Oye Pablo" y "Amor ordinario" aseguró que la numerología no le falla debido a que cuando acudió con un experto en la materia, le sacó sus números y se postró sobre el seis.

"Me dijo: 'el número 6 es creatividad, es arte, es música' y yo empecé a llorar y me dijo '¿por qué loras?' y yo, 'es que no sé qué hacer...", narró la mexicana.

Pero eso no fue lo único que le dijeron, pues el numerólogo le explicó que en su línea de vida, "en tu misión de vida, tú siempre has creído que eres la actriz que cantas... error, eres la cantante que actúa".

De igual manera le explicó que uno de sus problemas es que se deja invadir por las personas que le dicen lo que tiene que hacer, algo que aceptó haber hecho durante toda su vida.

"Me dijo 'y te falta tomar las riendas de eso y tú decidir sobre lo que quieres. Hazle caso a tu corazón, tu estómago tiene la respuesta", le reveló.

Danna Paola nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México. Su signo zodiacal es Cáncer, un signo de agua regido por el corazón y la empatía hacia las personas. A las personas nacidas bajo este signo les gusta ser románticas, cariñosas y construir relaciones a largo plazo; aunque en la parte negativa pueden ser desconfiados, inseguros y hasta sufren cambios de humor de un momento a otro.

