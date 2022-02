Selena Quintanilla: el último concierto de "la reina del tex-mex" antes de ser asesinada

Selena Quintanilla Pérez, la cantante y compositora estadounidense que marcó toda una época es recordada especialmente por los impresionantes conciertos que ofrecía. En ellos, la música, luces, escenografía, pero sobre todo el baile, enloquecían a las cientos de personas que asistían a ver a "La Reina del Tex-mex".

La carrera de la cantante iba viento en popa y solo una mujer desesperada por no perder su empleo le arrancaría los sueños de las manos. Esto no lo sabía Selena cuando se presentó el 26 de febrero de 1995 en el Astrodome de Houston, Texas, donde miles de personas disfrutaron del último concierto de su vida.

Aquella tarde de invierno Selena Quintanilla llegó a bordo de un carruaje. Con apenas 23 años, el mundo se arrodillaba ante su talento y sus mejores canciones sonaban por donde fuera. Ese día no fue la excepción, ella apareció ante el público con su atuendo más icónico: uno conjunto borgoña ceñido al cuerpo con un top y pantalones acampanados. Era uno de sus looks favoritos, lo había hecho ella misma.

Entre los asistentes al concierto estaba sus hermanos A.B y Suzette Quintanilla, así como su esposo Chris Pérez. En cuanto inició el concierto, Selena se apropió del escenario. Cantó temas tanto en español como en inglés, entre los que se encontraron "Amor prohibido", "Baila esta cumbia", "Tus desprecios", "Tecno Cumbia", "No me queda más". "I Will Survive", "Funky Town", "Last Dance", "The Hustle" y "On the radio". Todas y cada una de las canciones entonadas con el perfeccionismo que caracterizaba su voz y el escenario. El concierto fue tan icónico que a décadas de su muerte, esa presentación es la que mejor representa el talento de Selena Quintanilla.

Tan solo una semana después, el 31 de marzo de 1995, Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans y manager de su línea de ropa "Selena, etc", la asesinó disparándole por la espalda, luego de decirle que había sido violada, una versión desmentida por los médicos de un hospital al que la propia cantante la llevó. Todo se trataba de una excusa para quedarse sola con la estrella latina y asesinarla sin que nadie pudiera detenerla. Saldívar había sido acusada de malversar los 50,000 euros del club de fans, pero si no era manager de Selena, nadie más podría serlo nunca más.

