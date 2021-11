Selena Quintanilla dejó estos sueños sin cumplir, así reveló la ilusión que le hacían| VIDEO

La cantante Selena Quintanilla fue asesinada cuando sólo tenía 23 años, estaba en la cima de su carrera y aunque logró concretar muchos proyectos, dejó sueños sin cumplir, los cuales reveló meses antes de morir en una entrevista, pues le hacían mucha ilusión los planes que le esperaban.

Originaria de Lake Jackson, Texas, Estados Unidos, inició su carrera artística cuando sólo tenía diez años, al lado de sus hermanos Suzette y Abraham Quintanilla. Grabó su primer álbum a los 14 años, y su popularidad creció después de ganar el Tejano Music Awards a la "Mejor Vocalista Femenina", en 1987.

A principios de 1990, la también llamada Reina del Tex Mex ya tenía una gran fama, especialmente en los países hispanos, pero su vida se vio truncada por la que se supone era su amiga, Yolanda Saldívar, quien la asesinó el 31 de marzo de 1995 a los 23 años, dejando un gran vacío en la música, y una perdida irreparable para su familia y esposo, Chris Pérez.

Selena dejó un gran vacío en la música regional. Foto: Especial

Selena Quintanilla dejó sueños sin cumplir

Quintanilla se convirtió en una de las celebridades más queridas por el público de los años 90, por lo que constantemente era entrevistada para saber cuáles eran sus próximos proyectos. Ahora, esas pláticas con los medios son recordadas en las redes sociales, donde existen cientos de cuentas dedicadas a la famosa cantante.

Selena fue entrevistada el 20 de enero de 1995 en Los Ángeles, California, en el hotel Hilton de Universal City, tan sólo unos meses antes de ser asesinada. En dicha conversación fue cuestionada sobre la película que acababa de grabar, la cual se estrenó en julio de 1995, cuando la cantante ya había fallecido.

A la pregunta de qué hacía en la cinta, Quintanilla respondió: "Es un pedacito cortito, estoy como cantante de música de mariachi tradicional", y agregó que para el mismo proyecto grabó cuatro canciones que estarían saliendo en el soundtrack del filme, el cual llevó por nombre Don Juan DeMarco.

Además, la cantante reveló en ese plática que estaba escribiendo una canción y la ilusión que le hacía el lanzamiento de su disco en inglés, el cual se estrenaría en julio de 1995, algo que ella ya no pudo ver concretado, pues murió meses antes, aunque sí fue estrenado de manera póstuma.

La Reina del Tex Mex también habló de trabajar en una canción con el cantante, guitarrista, compositor, cineasta y actor escocés David Byrne. De acuerdo con algunos fans, Selena se encontraba en ese momento en California con algunos productores, trabajando en sus canciones en inglés “I’m Getting Used To You” y “Captive Heart”.

SIGUE LEYENDO:

Selena Quitanilla: Conoce la historia detrás de su supuesto "Amor prohibido" con un cirujano

Selena también bailaba rap y así se lució la reina del Tex-Mex en Houston: VIDEO

Selena Quintanilla tuvo un mejor amigo; padre de la Reina del Tex-Mex revela su identidad