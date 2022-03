¿Cómo murió Jonathan Brandis, protagonista de Eso: el payaso asesino?

En 1990, It, una de las novelas más afamadas del autor Stephen King llegó a la televisión en forma de una miniserie que llegó a México como Eso: El payaso asesino; años después, uno de sus actores más queridos murió, lo cual conmocionó al público de Estados Unidos.

Se trata de Jonathan Brandis, una estrella juvenil que participó en cintas como La Historia sin fin II y Atracción fatal o en series como Los años maravillosos, Blossom, Tres por tres, Saved by the Bell: The College Years.

Si bien no estuvo completamente inactivo de la farándula y tuvo un gran éxito con SeaQuest DSV, creada por Rockne S. O'Bannon, cuando finalizó hizo pequeños papeles en producciones poco reconocidas durante años.

Esto no le quitó su estatus como ícono adolescente, pero tampoco lo impulsó a protagonizar proyectos que lo hicieran destacar dentro de la decena de chicos que se hicieron de un nombre durante los 90.

¿Cómo murió Jonathan Brandis?

Los últimos meses de su vida, Jonathan vivió entre el fracaso profesional y la adicción al alcohol, la cual se fue recrudeciendo con el paso del tiempo.

El colmo de la decepción llegó cuando grabó la película Hart's War en 2002 y se enteró de que todas sus escenas fueron eliminadas de la cinta.

Fue un 11 de noviembre de 2003 que el joven decidió unirse al club de los 27 y se ahorcó en el pasillo de su apartamento en Los Ángeles, California.

Los paramédicos que lo encontraron lograron ponerlo a salvo y llevarlo al Centro Médico Cedars-Sinai, pero las heridas que se causó habían sido severas, por lo que murió al otro día.

El joven no dejó ninguna nota para dar a conocer el motivo de este suceso, aunque su padre aseguró en entrevistas que su hijo comenzó a sufrir de varios problemas relacionados con la depresión.

