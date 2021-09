Los tres personajes más malvados creados por Stephen King

El escritor estadounidense Stephen King tiene más adaptaciones de libros a la pantalla grande que cualquier otro en las últimas décadas, ya que en cuanto a más adaptaciones en la historia, es difícil competir contra Shakespeare, quien cuenta con más de mil cuatrocientas adaptaciones al cine y la televisión.

Aún así, es impresionante la cantidad de obras que ha escrito el nacido en Portland, Maine, mente maestra de clásicos de terror como “Eso”, “Carrie”, “El resplandor”, “Cementerio de animales” y “La niebla”.

La forma en la que desenvuelve la psique de los villanos en sus obras es uno de los puntos más eminentes en sus habilidades narrativas, ya que permite al lector involucrarse profundamente en las intenciones y motivaciones del antagonista, y de esta forma sus historias cobran mayor coherencia al llegar a los momentos cúspide de la trama.

A continuación hacemos un repaso de los enemigos más aterradores y macabros concebidos por Stephen King desde su amplio historial de personalidades creadas.

Stephen King: la peor película del escritor fue dirigida por él mismo

Jack Torrance (El resplandor)

Este personaje es una de las identidades más personales por parte de King, a pesar de no recordar el periodo de escritura de “El resplandor”. En su autobiografía “On writing (Mientras escribo)” reveló que no mantiene memoria alguna sobre haber escrito esta historia gracias a las abundantes cantidades de drogas y alcohol que solía consumir, detalle que añadió con minuciosidad al protagonista de su tercera obra, publicada en 1977.

Jack Torrance es un alcohólico empedernido con una deplorable carrera de escritor que se encarga de cuidar un hotel llamado “Hotel Overlook” durante una intensa tormenta de nieve. Él y su familia se ven afectados por la naturaleza del lugar, debido al embrujado ambiente en el que se encuentran. Jack pierde la cordura paulatinamente al punto de estar convencido que necesita asesinar a su esposa e hijo menor. Su adaptación a la pantalla grande de igual forma es un imperdible clásico del cine de terror.

Jack Torrance es el protagonista de "El resplandor"

FOTO: Especial

Annie Wilkes (Misery)

El mayor miedo de Stephen King en carne y hueso es probablemente Annie Wilkes, una mujer mentalmente inestable que salva a su escritor favorito de un accidente automovilístico.

Annie es una fanática psicótica de las novelas de romance escritas por Paul Sheldon, pero cuando el autor tiene un accidente que le causa la ruptura de sus ambas piernas, descubre que su “fan número 1” no pretende ayudarlo, a su vez su intención es torturarlo física y psicológicamente para que no mate a su personaje favorito de sus novelas, Misery Chastain.

King reveló que esta obra está inspirada en encuentros incómodos que ha mantenido junto a los seguidores de sus trabajos.

Annie Wilkes, personaje de "Misery"

FOTO: Especial

Stephen King se encuentra escribiendo un libro sobre la pandemia

Pennywise (Eso)

Muchos malinterpretan a Eso y lo identifican como un simple monstruo, cuando su naturaleza es de mayor complejidad. Este ente interdimensional duerme por 27 años, y al regresar causa una ola de asesinatos en las localidades de Derry, Maine.

Se alimenta del temor proveniente de los niños, y cuando los tiene en la cúspide de su pavor, los devora. Su origen sucede aparentemente en un vacío lejano del universo; la verdadera forma de “Eso” nunca se devela, y opta por adoptar el aspecto de un payaso sonriente, aunque en otras ocasiones se hace llamar “Bob Gray”. Sin embargo, su apariencia varía dependiendo de quien lo este observando, y cual sea el mayor temor de la víctima.