Suga revela al ARMY de BTS cómo hacer sonrojar a Jimin

Los miembros de BTS se conoce muy bien, pues han estado juntos desde hace varios años, por ello saben los secretos de cada uno. Algunas veces salen algunos datos a la luz, como la vez que Suga reveló al ARMY cómo hacer sonrojar a Jimin, información que ha sido atesorada desde que el rapero la dio a conocer.

Bangtan Sonyeondan debuto en el año 2013 y desde ese momento comenzó su acenso al estrellato, pues hoy es la banda más importante de k-pop y la única que ha conseguido dos nominaciones a los Premios Grammy, de hecho en la edición 2022, la agrupación espera llevarse por fin el galardón de 'Mejor Actuación Pop Dúo o Grupo' con "Butter".

La razón de su éxito, además de su talento musical, es por el apoyo del sus fans, quienes siempre están al pendiente de sus lanzamientos musicales, así como de sus conciertos. Cada uno de los integrantes de BTS se ha ganado el cariño del público, y algunos, como Jimin, se han vuelto de los favoritos.

Jimin tiene muchos fans dentro del ARMY Foto: Especial

¿Cómo hacer sonrojar a Jimin?

El bailarín y vocalista de BTS es considerado un chico muy divertido, pues tanto en los programas, lives y conciertos hace algunas bromas que desatan las risas en los miembros del fandom, pero también tiene una personalidad tímida, pues cuando se pone nervioso, suele sonreír y taparse la cara.

Los fanáticos de la banda de k-pop saben muy bien que al recibir un cumplido o un comentario halagador pueden provocar esta reacción, no obstante, Suga dio a conocer otra forma de poner a Jimin rojo en segundos. El rapero aseguró que cuando alguien ve por mucho tiempo a su compañero a los ojos, sus mejillas cambian de tonalidad y se pone muy nervioso.

Yoongi sabe muy bien cómo es el bailarín de Bangtan, pues se conocen desde mucho tiempo antes de debutar como cantantes, por lo que tienen una amistad muy fuerte. De hecho, recientemente el ARMY notó que Jimin no se puede separar de Suga, sobre todo ahora que están reunidos preparado todo para el concierto "Permission to Dance On Stage: Seúl".

