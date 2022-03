¿Venganza contra Luis Miguel? Stephanie Salas contempla lanzar una serie sobre su vida

La serie de Luis Miguel en Netflix dio mucho de qué hablar al ventilar polémicos detalles de su relación con algunas celebridades, entre ellas Sptephanie Salas que fue parte importante en la vida del cantante al traer al mundo a su primogénita a quien reconoció hasta que cumplió la mayoría de edad.

En entrevista para "Ventaneando", la nieta de Silvia Pinal reveló que ha contemplado el lanzar la serie que relate algunos episodios de su vida privada y su trayectoria, para lo que se encuentra en la etapa de recopilar información, fotografías, entrevistas y videos que ayuden a crear una historia para la pantalla chica.

La actriz de 52 años fue cuestionada sobre si relataría detalles de su relación con "El Sol", tal y como el cantante lo hizo en su serie logrando molestar a la familia Pinal y a su hija, Michelle Salas, por la escena en la que la sexualiza y que provocó que la joven terminara definitivamente con su relación.

Michelle Salas y su madre Stephanie Salas. Foto: Instagram @michellesalasb

“Vamos a ver primero qué y cómo lo voy a contar (…) Nos estamos adelantando y no necesario tiene que haber protagonismos”, dijo Stephanie Salas detallando que su serie podría enfocarse en los 90 y su etapa como madre soltera pues tiene “ganas de abrir esa ventana a la gente”.

El embarazo de Stephanie Salas

La serie de Luis Miguel dejo ver que la relación con la hija de Sylvia Pasquel no fue algo serio y nunca existió un noviazgo entre ellos, algo que confirmaría la también cantante en diversas entrevistas asegurando que no existía algo exclusivo entre ellos y no era algo que buscaba.

Sin embargo, marcó la vida del intérprete de "La Incondicional" cuando le dio a conocer la noticia de su embarazo, pues luego de aquella conversación él se alejó y no volvió a verlo por un largo tiempo; además, reconoció a Michelle Salas hasta que tuvo la mayoría de edad.

"Él no sospechaba nada. Y echando mano de las fuerzas y el valor que pude con tan corta edad, le dije que estaba embarazada. Fue difícil. No lo quieres ver a él enojado. Así como es de encantador también tiene un lado de mucho carácter. Obviamente yo estaba con muchos nervios, mucha angustia, pero también me sentí muy bien de decírselo; me sentí liberada. 'Ahora ya lo sabes', le dije. Para él fue un cubetazo de agua fría. '¡Cómo es posible!', fue lo primero que dijo, y después hubo un silencio como de 5 o 10 minutos", dijo Salas en una entrevista para Hola!.

Detalló que luego de darle la noticia él le aseguró que "todo estaría bien" mientras le acariciaba el vientre, pero luego de que la dejó en su casa no volvió a saber nada del cantante que se fue de gira sin ponerse en contacto con ella para saber más sobre su hija.

Stephanie Salas se embarazo a los 19 años. Foto: Instagram @michellesalasb

