'Morena de fuego': El sensual cambio de look de Mariazel que encendió las redes | FOTO

Mariazel es una de las conductoras más guapas y divertidas de Me Caigo de Risa. Con su simpatía y buen sentido del humor se ha ganado el corazón de los televidentes que no se pierden un solo momento de la 'hermana disfuncional' en el programa. Desde sus caras chistosas, hasta sus bailes, Mariazel brilla con luz propia.

Mariazel Olle Casals es el nombre completo de la conductora y modelo. La originaria de España mide 1.65 metros de estatura y ha demostrado que no necesita cumplir con los estándares de belleza de la industria para ser una de las favoritas del público mexicano. Es tanto el éxito de la española, que día a día es tendencia gracias a sus outfits, su look o sus momentos chuscos dentro de Me Caigo de Risa.

En el inicio de este año 2022, Mariazel impactó con un look pelirrojo que encendió las redes sociales. Su color de pelo tuvo tal éxito, que incluso influyó para que sus fans se lo pintaran del mismo color. El tinte rojo cobrizo fue toda una sensación en las redes sociales.

El nuevo look de Mariazel que levanta suspiros en redes

Para darle la bienvenida a la primavera, Zel estrenó un look más fresco y juvenil y tiñó su cabello de castaño oscuro. La conductora de Me Caigo de Risa compartió en sus historias de Instagram el proceso del tinte de cabello y mostró orgullosa el resultado final:

Mariazel luce muy sensual con su nuevo look | FOTO: Instagram Mariazel

