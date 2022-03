Alicia Machado muestra abdomen de acero y las redes se encienden | VIDEO

La famosa exreina de belleza, Alicia Machado, sorprendió gratamente a sus fans y seguidores en redes sociales, con una silueta de ensueño gracias al ejercicio que la mantiene con una figura excepcional.

La actriz y modelo, mostró en su cuenta de Instagram un "reel" en el que aparece dando masaje a su vientre con aceite, mismo que de acuerdo con ella le permite hidratar la piel y mantenerla elástica, lo que le ayuda en sus rutinas de ejercicios.

Alicia aparece en su video con atuendo deportivo, sin embargo, descubrió "estratégicamente" algunas partes para gusto de sus seguidores, la licra por debajo de la cintura que deja al descubierto una parte del trasero, el abdomen de acero, un top en color violeta y gorra deportiva.

El video de inmediato causó furor entre sus seguidores por la fortaleza del abdomen, la estilizada figura y el carisma que siempre ha caracterizado a Alicia.

Carisma a prueba de todo

No es algo extraño, desde muy joven, la venezolana se ha caracterizado por alzar la voz para defenderse, mostrar que no era sólo una cara bonita cuando ganó Miss Universo, levantarse del tremendo rechazo que le generó entre el público, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump por su aspecto físico, una etapa muy dura de la que pudo salir adelante después de mucho esfuerzo.

La ganadora de "La casa de los famosos"" se ve que está pasando por un momento muy feliz en su vida y se nota, tanto física como emocionalmente y desde luego que sus fans y colegas lo agradecen; mientras tanto, Machado se alista para participar en los Latin American Music Awards a celebrarse el próximo jueves 21 de abril en los Estados Unidos.

