Miss Universo 2021 sube de peso y la tunden en redes; Alicia Machado sale a defenderla

En redes sociales están criticando fuertemente a la guapa Miss Universo 2021, Harnaaz Kaur Sandhu, y no se debe a ningún escándalo o declaración polémica, sino a su apariencia física, pues en los últimos meses ha subido un poco de peso que ya se refleja tanto en su cuerpo como en una cara más redonda.

Por supuesto, el debate no se ha hecho esperar y aunque hay quienes destacan que esto es inclusión a la diversidad de cuerpos y la defienden, como es el caso de la ex reina de belleza Alicia Machado, otros más han enviado fuertes comentarios sobre la apariencia de la modelo, quien en ningún momento ha ocultado su nueva imagen.

La también actriz, originaria de la India, se ha mantenido activa en redes sociales, donde con mucho orgullo ha compartido sus mejores poses en las que luce una silueta de reloj de arena, aunque su rostro no se ve tan afinado como en diciembre de 2021, cuando fue coronada como la nueva Miss Universo.

(Foto: Instagram @harnaazsandhu_03)

A pesar de las críticas hacia su cuerpo, la famosa ha compartido varios mensajes en redes sociales que sus seguidores han tomado como una fuerte respuesta a la ola de comentarios de odio en lo que se asegura que luce "gorda" y que ya no parece ser la mujer más bella.

"¡Todo lo que se necesita es el coraje para volver más fuerte, siempre cree en tus fortalezas y nunca te rindas! Pero lo más importante, nunca dudes de ti mismo", se lee en una de sus publicaciones de Instagram; mientras que en otra más destaca: "no dejes que otros te digan lo que no puedes hacer. No dejes que las limitaciones de los demás limiten tu visión. Si puedes eliminar tus dudas y creer en ti mismo, puedes lograr lo que nunca creíste posible".

Y es que entre los comentarios más sobresalientes de plataformas como Instagram se leen opiniones diversas en las que explican que no se trata de una crítica a su cuerpo, sino que "si te metes en un concurso de belleza y lo principal es ser delgada... pues ya tú lo sabes que debes mantenerte", así como "la paraguaya sigue más bella y triunfando, en fin no tardó mucho el tiempo en darnos la razón" y "jamás una persona con sobre peso se va a ver mejor que una persona delgada".

Alicia Machado la defiende y recuerda las duras críticas de las que fue víctima

Luego de que en redes sociales se viralizaron fotos comparando la antigua y nueva imagen de la guapa Harnaaz Kaur Sandhu, la ex-reina de belleza Alicia Machado se posicionó al respecto para defender a la actriz.

Y es que a través de un comentario que la venezolana escribió y que se ha vuelto viral, Machado dijo que "gracias a Dios esta hermosa reina y valiente mujer no tiene a míster cerdo de jefe. Este 2022 es otra era de empatía, amor a el prójimo y hoy el bullying es un delito".

(Foto: Instagram @entretenimientovzla)

Mientras que otros usuarios han criticado duramente al certamen de belleza y se preguntan "por qué no la ponen en tela de juicio como a Machado"; cabe recordar que la venezolana se convirtió en Miss Universo en 1996 y al igual que Harnaaz Kaur Sandhu tras unos meses como reina, ganó un poco de peso.

(Foto: Instagram @pageants.daily)

Tanto fue el impacto en la sociedad de hace más de 20 años que debido a su cambio sutil se vio obligada en regresar a la figura imposible que tenía cuando fue coronada como ganadora del certamen. Incluso en televisión se transmitió cómo la modelo y actriz realizaba una rutina de ejercicio dictada por un entrenador profesional.

Mientas que el magnate Donald Trump, directivo del evento, estaba presente frente a las cámaras para hablar sobre el físico de la ex reina de belleza, aunque aseguró que era la mujer más hermosa que había visto.

