Gustavo Adolfo Infante se une a Eugenio Derbez contra AMLO

Gustavo Adolfo Infante celebró que Eugenio Derbez se haya defendido contra las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales hizo después de que el actor y comediante, junto a otras celebridades y ambientalistas, se mostrara en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

En días recientes ha sido tema de conversación un video en el que personalidades como Derbez, Bárbara Mori, Kate del Catillo, Omar Chaparro, así como los cantantes Natalia Lafourcade, y Rubén Albarrán, vocalista Café Tacvba, hacen un llamado por detener la construcción del tren que irá de Cancún a Tulum, pues indican que amenazan a los ríos subterráneos, afectando la flora y fauna del lugar.

El mandatario federal contestó a este clip el jueves 24 de marzo e indicó que posiblemente estas celebridades participaron porque les ofrecieron dinero. No obstante, Eugenio Derbez salió defenderse en una entrevista con Ciro Gómez Leyva y aseguró que "no tengo necesidad de que alguien me pague".

Así habló Gustavo Adolfo Infante de Eugenio Derbez

En su programa de YouTube de este viernes 25 de marzo, Gustavo Adolfo Infante habló sobre la entrevista que el actor de 'CODA' ofreció por la mañana y destacó que fue contundente al decir que él "no ha recibido dinero en sobres amarillos", haciendo referencia a un "remanchón" del gobierno, aseguró el periodista de espectáculos.

"Yo no sé el deseo tan desesperado del presidente de hacer un tren allá en Cancún. No lo entiendo", cuestionó el titular del programa 'De primera mano', quien además destacó que hay medios que están "pagados por la 4T", debido a que defienden a López Obrador y su gobierno.

A pesar de sus declaraciones, Gustavo Adolfo Infante indicó que respeta las afiliaciones políticas de las personas. "Afortunadamente estamos en una democracia, y la gente puede pensar y puede pedir lo que quiera". Además en el programa, hicieron un llamado a respetar las opiniones de los demás.

