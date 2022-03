“No siento que tengan vocación ecologista, es más por dinero”, expone AMLO a famosos ‘pseudoambientalistas’

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso en la Mañanera el “montaje” del video de los famosos que están en contra de la construcción del Tren Maya donde aseguran que se está destruyendo la selva. “Algunos estaban ahí leyendo y muy claramente a uno lo ponen a leer, a decir que yo debería conocer el país…yo creo que lo conozco un poco más que él”, aseguró el mandatario.

López Obrador indicó que el video se trata de un montaje orquestado por sus adversarios, quienes hicieron un guión a los famosos para que solo leyeran, “es una actuación”, señaló el presidente, quien además acusó que los cantantes y artistas que aparecen en el video no tienen vocación ecologista y solo lo hicieron por dinero.

“Estas personas, no quiero ser estricto ni radical, no quiero ofenderlos; no siento que tengan vocación ecologista, es más por dinero, o porque están en contra de nosotros y voluntariamente quieren participar porque tiene pensamiento conservador, les molesta”. AMLO.

¿Quiénes son los famosos que están contra el Tren Maya?

A través de un video publicado en redes sociales, actores, actrices, cantantes e influencers hicieron un llamado al gobierno del presidente López Obrador, para detener la construcción del megaproyecto del Tren Maya. Esto porque consideran que la obra podría afectar irreparablemente la naturaleza de la región.

Entre los famosos que han estado en estos videos que se hicieron virales, podemos contar a Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Arturo Islas, Bárbara Mori y el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán. Ahí exponen puntos y piden soluciones para un problema que consideran será muy grave para la naturaleza de la península de Yucatán.

Aseguran que será un problema muy grave para la naturaleza. Foto: Especial

Además, circula otro video en el que también hay famosos que le hablan al mandatario federal sobre el tema del Tren Maya. Ahí se puede ver a Kate del Catillo, Fernando Guadarrama, Ofelia, Medina, Michelle Renaud, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón y Aislinn Derbez.

AMLO manda mensaje a los famosos

El jefe del Ejecutivo precisó que actualmente los trabajos del Tren Maya se llevan a cabo en una brecha de 50 km donde irán las vías del tren, enfatizó que no hay destrucción de la selva ya que el tramo de edificación no se realiza en el monte alto, “es distinto pero ellos (los famosos) no distinguen sobre esto”, indicó.

Por lo anterior, López Obrador anunció que sembrarán árboles de flores sobre los costados de todo el corredor del Tren Maya en sus mil 550 km de extensión. Dijo que en compensación por la construcción de las vías, se siembran 200 mil hectáreas de árboles.

Asimismo, el mandatario envió un mensaje a las celebridades para que no se dejen sorprender por personas que solo buscan salvar sus intereses y que buscan desacreditar el trabajo del gobierno federal.

"Ojalá estos famosos se informen más y no se dejen sorprender, a lo mejor ni sabían lo que iban a ocasionar con lo que están planteando, fueron utilizados posiblemente, detrás hay toda un estrategia", aseveró el presidente.

El mandatario de nuevo citó que los famosos “pseudoambientalistas” jamás se pronunciaron en contra de la destrucción tanto del Lago de Texcoco, como de las minas del cerro de San Pedro en San Luis Potosí, la cual quedó destruida por la empresa canadiense Minera San Xavier, cerro que era parte de la identidad de los potosinos y que incluso su figura está en el escudo del estado.

López Obrador resaltó que su formación en el campo lo ayudó a comprender la importancia de proteger la flora y fauna, por lo que pidió a los famosos no confundirlo tanto a él como a su administración pues no son destructores del medio ambiente, al tiempo que informó que el Tren Maya generará el crecimiento económico del sureste mexicano que fue marginado por los gobiernos neoliberales.

“Yo soy de pueblo, me crié en el campo, me crié en los árboles, aprendí a proteger la flora y la fauna, no somos destructores, que no nos confundan, el Tren Maya va a ser algo muy bueno para el sureste que había estado totalmente abandonado, lo único que creció fue Cancún y la Riviera Maya, hasta el sur de Quintana Roo se quedó en la marginación”, acotó el presidente López Obrador.

SIGUE LEYENDO:

Van 95 hectáreas destruidas por el incendio en el Cerro de Tepoztlán: Protección Civil

Asesinaron al alcalde de Aguililla por no impedir presencia de fuerzas federales: SSPC

RMG