"White savior": Tenoch Huerta responde fuerte a los famosos que se oponen al Tren Maya

Recientemente se lanzó un video publicado en redes sociales, en el que actores, actrices, cantantes e influencers hicieron un llamado al gobierno del presidente López Obrador, para detener la construcción del Tren Maya por las implicaciones negativas que tendrá en el ecosistema de la zona. Sin embargo, el clip no ha sido bien recibido incluso entre otros actores, entre ellos Tenoch Huerta.

Entre los famosos que han estado en estos videos que se hicieron virales, podemos contar a Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Arturo Islas, Bárbara Mori y el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán quienes mencionaron que el proyecto será muy grave para la naturaleza de la península de Yucatán.

Además, circula otro video en el que también opinan Kate del Castillo, Fernando Guadarrama, Ofelia, Medina, Michelle Renaud, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón y Aislinn Derbez.

¿Qué es lo que dijo Tenoch Huerta al respecto?

En su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: “Defensa del territorio > "ecologismo blanco". Los afectados deben ir al centro y en primer lugar siempre. Usar el privilegio para potenciar voces y ceder el espacio para que las personas que viven las opresiones hablen. Darle voz a los que no tienen" es puro ‘white savior’”.

Poco después aclaró que no está a favor del Tren Maya, por considerarlo un “proyecto colonialista”, además de que deberían ser los “mayas mismos quienes hablen y decidan. Toca poner el privilegio y soltar el micrófono para que ellas y ellos hable”, agregó.

Para concluir, mencionó que: "No desestimo el activismo de mis compañeros, es importante Pero no se defienden arbolitos en abstracto, sino territorios y todo lo asociado a ellos".

¿Qué es lo que dijo el presidente al respecto?

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso en la Mañanera el “montaje” del video de los famosos que están en contra de la construcción del Tren Maya, “algunos estaban ahí leyendo y muy claramente a uno lo ponen a leer, a decir que yo debería conocer el país…yo creo que lo conozco un poco más que él”, aseguró.

Insistió en que el video se trata de un montaje orquestado por sus adversarios, quienes hicieron un guión a los famosos para que solo leyeran, “es una actuación”, señaló. “Estas personas, no quiero ser estricto ni radical, no quiero ofenderlos; no siento que tengan vocación ecologista, es más por dinero, o porque están en contra de nosotros y voluntariamente quieren participar porque tiene pensamiento conservador, les molesta”, expresó.

msb