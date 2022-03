Mariana Rodríguez posa en sorprendente sesión de fotos al estilo Lady Di: "La primera dama que se sale de la caja"

La influencer y esposa del gobernador de Nuevo León, Mariana Rodríguez, posó en una sorprendente sesión de fotos al más puro estilo de la fallecida Diana de Gales, conocida como Lady Di, pues con elegancia y sofisticación se convirtió en portada de una reconocida revista, quien la nombró: "La primera dama que se sale de la caja".

Rodríguez, quien está casada con Samuel García y también es titular de la Oficina Amar a Nuevo León, sorprendió hace unos meses al cortarse el cabello y lucir un sofisticado pixie, cambio de look que se dio como una acción en solidaridad con un niño que padece leucemia; gesto la llevó a recibir cientos de comentarios positivos y ser comparada con la princesa Diana.

La también llamada "Chavacana mayor" es muy activa en las redes sociales, principalmente Instagram, donde la siguen 2.3 millones de fans, lo que también se ha asegurado fue un factor importante para que su esposo ganara la gubernatura de Nuevo León.

Mariana Rodríguez posa en sorprendente sesión y es portada de revista

Con la popularidad que ha adquirido Mariana, licenciada en Psicología, de 26 años, no es raro que se lleve muchos titulares en los medios, y que hoy haya sido elegida como la portada de la revista "Quién", a la que además dio una entrevista en la que habló sobre diversos temas de su vida privada y profesional.

Mariana es portada de revista. Foto: IG @marianardzcantu

"El efecto Mariana la veinteañera primera dama que sale de la caja", se puede leer en la portada de la edición de abril de la reconocida revista, en la que Rodríguez posó con un traje sastre en color rosa, mismo que combinó con una blusa blanca de cuello redondo, y lentes oscuros.

Tal como lo hizo Lady Di en la edición británica de la revista Vogue, que le dedicó la portada del mes de agosto de 1981, Mariana dejó ver en la entrevista muchos aspectos de su vida privada, pues fue cuestionada al respecto de su relación con García, como qué la enamoró de él, y cómo es su relación fuera de las cámaras y las redes sociales.

"Mis redes me encantan, aunque las critiquen y traten de insultarme. Son una bendición. Si no estás en ellas, te estancas. A mí nadie me va a limitar en compartir lo que quiero", dijo la primera dama de Nuevo León, quien también realizó una sesión de fotos para la revista, imágenes que fueron capturadas por la artista de la lente Yvonne Venegas, y en la que Mariana se lució con mucho estilo.

Mariana posó con gran estilo. Foto: Yvonne Venegas / Quién

